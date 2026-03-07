إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد

حقق أرسنال الفوز على مانسفيلد بهدفين مقابل هدف بالدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل أرسنال لربع نهائي البطولة بعد الفوز على مانسفيلد.

مانسفيلد ينشط بدوري القسم الثالث من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت إراحة عددا من لاعبي أرسنال الأساسيين، ودفع ميكيل أرتيتا بالثنائي جابرييل جيسوس وكاي هافيرتز في خط الهجوم.

تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق نوني مادويكي بتسديدة رائعة بعد تمريرة من جابرييل مارتينيلي.

🎯 تقدم آرسنال! نوني مادويكي يسجل الهدف الأول للقاء ويمنح فريقه الأفضلية#كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/FpzY9j23IY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2026

واستغل ويلي إيفانز خطأ من مارلي سولومون في التمرير ليفنرد ويسجل هدف التعادل لمانسفيلد بالدقيقة 50.

⚽️🔥 خسارة الكرة من نصف ملعبك تكلفك هدف يا آرسنال إيفانس يوقع على هدف التعادل لـ مانسفيلد تاون#كأس_الاتحاد_الإنجليزي#FACup pic.twitter.com/ljScHMJa5C — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2026

وعاد أرسنال للتقدم من جديد عن إيبيريتشي إيزي بتسدية صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر لاعبي الفريقين أكثر من فرصة لتسجيل التعادل خلال الدقائق المتبقية من المباراة.

وسيتحدد منافس أرسنال في ربع النهائي عن طريق قرعة ستجى عقب مباريات ربع النهائي.