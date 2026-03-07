إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد

السبت، 07 مارس 2026 - 16:28

كتب : FilGoal

احتفال إيبيريتشي إيزي بهدف أرسنال ضد مانسفيلد

حقق أرسنال الفوز على مانسفيلد بهدفين مقابل هدف بالدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتأهل أرسنال لربع نهائي البطولة بعد الفوز على مانسفيلد.

مانسفيلد ينشط بدوري القسم الثالث من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
تشكيل أرسنال - جابرييل جيسوس يقود الهجوم أمام مانسفيلد تاون في كأس إنجلترا أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير

المباراة شهدت إراحة عددا من لاعبي أرسنال الأساسيين، ودفع ميكيل أرتيتا بالثنائي جابرييل جيسوس وكاي هافيرتز في خط الهجوم.

تقدم أرسنال بالهدف الأول في الدقيقة 41 عن طريق نوني مادويكي بتسديدة رائعة بعد تمريرة من جابرييل مارتينيلي.

واستغل ويلي إيفانز خطأ من مارلي سولومون في التمرير ليفنرد ويسجل هدف التعادل لمانسفيلد بالدقيقة 50.

وعاد أرسنال للتقدم من جديد عن إيبيريتشي إيزي بتسدية صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وأهدر لاعبي الفريقين أكثر من فرصة لتسجيل التعادل خلال الدقائق المتبقية من المباراة.

وسيتحدد منافس أرسنال في ربع النهائي عن طريق قرعة ستجى عقب مباريات ربع النهائي.

أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي مانسفيلد
نرشح لكم
ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ ماركا: برناردو سيلفا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم مؤتمر جوارديولا: إقامة لقاء الكأس في الثامنة مساءً يمنحنا أفضلية قبل مواجهة ريال مدريد تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق مدرب توتنام: ربما يبدو الأمر غريبا.. ولكننا نسير في الاتجاه الذي أريده مباريات اليوم - الزمالك ودربي القناة وريال مدريد وليفربول وقمة سعودية مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة رقم سلبي يتكرر بعد 51 عاما.. توتنام يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية ويقترب من الهبوط
أخر الأخبار
خدمة في الجول - فتح باب حجز تذاكر المباريات المؤجلة من الجولة 15 36 دقيقة | الدوري المصري
وفد من اتحاد الكرة يزور أمريكا للتجهيز للمشاركة في كأس العالم 59 دقيقة | منتخب مصر
ليفربول يمدد عقد ريان جرافنبرخ ساعة | الدوري الإنجليزي
للمباراة الرابعة تواليا.. مصطفى محمد يجلس على مقاعد بدلاء نانت ضد أنجيه 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الكشف عن مواعيد مباريات منتخب مصر للناشئين في بطولة شمال إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
التجربة الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.. الترجي يفوز على مستقبل المرسى 2 ساعة | الوطن العربي
سبورت: مع فريق الشباب.. حمزة عبد الكريم قد يشارك غدا لأول مرة بقميص برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524745/إلى-ربع-النهائي-صاروخا-مادويكي-وإيزي-يقودان-أرسنال-لعبور-مانسفيلد