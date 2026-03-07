ماركا: برناردو سيلفا سيرحل عن مانشستر سيتي بنهاية الموسم

السبت، 07 مارس 2026 - 16:13

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

سيرحل برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي وفقا لماتيو موريتو الصحفي بصحيفة ماركا.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأشار موريتو إلى أنه لا يوجد أي مفاوضات بين برناردو سيلفا ومانشستر سيتي حتى الآن لإمكانية تجديد العقد.

وينتهي تعاقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني ليلعب بصفوفه بداية من الموسم المقبل.

برناردو سبق له اللعب في الدوري الفرنسي من قبل مع موناكو وأسهم في تتويجه باللقب قبل الانضمام إلى مانشستر سيتي.

وفقا للتقارير فإن هناك عدة أندية مهتمة بضم اللاعب، أبرزها برشلونة وبنفيكا، وأندية من الدوري السعودي.

وارتدى سيلفا صاحب الـ31 عاما، شارة القيادة رسميا هذا الموسم بعد رحيل كيفين دي بروين، وكايل ووكر.

وشارك برناردو هذا الموسم في 33 مباراة سجل هدفا وحيدا، وصنع 5 أهداف.

وتوج برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي بـ 6 ألقاب للدوري الإنجليزي، ولقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، ولقبين لكأس إنجلترا، و4 ألقاب لكأس الرابطة، و3 ألقاب لدرع المجتمع.

إجمالا لعب برناردو سيلفا 440 مباراة مع مانشستر سيتي سجل خلالهم 73 هدفا، وصنع 78.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي الممتاز بيرناردو سيلفا
