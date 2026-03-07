بعد عقوبة خسارة 5 مباريات.. مدرب سمنود يكشف لـ في الجول تفاصيل أزمة قيد لاعبه

السبت، 07 مارس 2026 - 13:45

كتب : رضا السنباطي

كشف خالد الإمام المدير الفني لنادي سمنود تفاصيل أزمة قيد عصام صلاح لاعب الفريق بعد قرار لجنة لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقررت لجنة المسابقات اعتبار نادي سمنود المنافس في دوري القسم الثاني أ مهزوما في 5 مباريات بسب عدم صحة إجراءات قيد اللاعب عصام صلاح. (طالع التفاصيل)

وقال خالد الإمام المدير الفني لفريق سمنود لـ FilGoal.com : "أثناء الانتقالات الشتوية عرض علينا أحد الوكلاء ضم اللاعب صلاح عصام "لالا"، وقمنا بقيد اللاعب بعدما استعلمنا عنه ووجدنا أنه غير مقيد لدى أي ناد آخر".

وأكمل "ثم قام أحد الأندية بشكوى ضد مشاركة اللاعب بحجة أن اللاعب كان لاعبا في الدوري الليبي ويتطلب وصول بطاقة دولية له".

وواصل "تواصلنا مع اللاعب، وأبلغنا بأنه لعب في الدوري الليبي لمدة شهرين فقط، ووقع على اعتراف بذلك. وبناء عليه قمنا بالرد على اتحاد الكرة وسنتقدم بشكوى تفصيلية بصحة قيد اللاعب من جانبنا".

وأتم تصريحاته "إذا كان اللاعب ينقصه البطاقة الدولية، لماذا تمت الموافقة عليه من النظام الخاص بقيد اللاعبين؟ كنا ننافس، والآن نحن مهددون بالهبوط".

وقررت لجنة المسابقات احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات بنتيجة 2-0 نظرا لعدم صحة إجراءات قيد اللاعب صلاح عصام.

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏نص‏

وقررت لجنة المسابقات اعتبار سمنود خاسرا في المباريات التالية:

1- سمنود × ميجا سبورت

2- منية النصر × سمنود

3- مركز شباب كوم حمادة × سمنود

4- شربين × سمنود

5- سمنود × الصيد بالمحلة.

القسم الثاني الدرجة الثانية نادي سمنود
