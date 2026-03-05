القسم الثاني - احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات

وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة عقوبة صارمة على نادي سمنود.

ويشارك سمنود ضمن المجموعة الثالثة أ بدوري القسم الثاني ب.

وقررت لجنة المسابقات احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات بنتيجة 2-0 نظرا لعدم صحة إجراءات قيد اللاعب صلاح عصام.

وكان سمنود يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة قبل قرار احتسابه خاسرا في 5 مباريات.

وقررت لجنة المسابقات اعتبار سمنود خسارا في المباريات التالية:

1- سمنود × ميجا سبورت

2- منية النصر × سمنود

3- مركز شباب كوم حمادة × سمنود

4- شربين × سمنود

5- سمنود × الصيد بالمحلة.