القسم الثاني - احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات

الخميس، 05 مارس 2026 - 15:58

كتب : رضا السنباطي

في الدرجة الثالثة

وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة عقوبة صارمة على نادي سمنود.

ويشارك سمنود ضمن المجموعة الثالثة أ بدوري القسم الثاني ب.

وقررت لجنة المسابقات احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات بنتيجة 2-0 نظرا لعدم صحة إجراءات قيد اللاعب صلاح عصام.

وكان سمنود يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة قبل قرار احتسابه خاسرا في 5 مباريات.

قد يكون رسمًا توضيحيًا لـ ‏نص‏

وقررت لجنة المسابقات اعتبار سمنود خسارا في المباريات التالية:

1- سمنود × ميجا سبورت

2- منية النصر × سمنود

3- مركز شباب كوم حمادة × سمنود

4- شربين × سمنود

5- سمنود × الصيد بالمحلة.

الدرجة الثالثة القسم الثاني أ نادي سمنود
