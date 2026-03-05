القسم الثاني - احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات
الخميس، 05 مارس 2026 - 15:58
كتب : رضا السنباطي
وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة عقوبة صارمة على نادي سمنود.
ويشارك سمنود ضمن المجموعة الثالثة أ بدوري القسم الثاني ب.
وقررت لجنة المسابقات احتساب نادي سمنود مهزوما في 5 مباريات بنتيجة 2-0 نظرا لعدم صحة إجراءات قيد اللاعب صلاح عصام.
وكان سمنود يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة قبل قرار احتسابه خاسرا في 5 مباريات.
وقررت لجنة المسابقات اعتبار سمنود خسارا في المباريات التالية:
1- سمنود × ميجا سبورت
2- منية النصر × سمنود
3- مركز شباب كوم حمادة × سمنود
4- شربين × سمنود
5- سمنود × الصيد بالمحلة.
