تيليجراف: مقعد تودور مهدد في توتنام بعد 3 مباريات.. ودي زيربي مرشح لقيادة الفريق

الجمعة، 06 مارس 2026 - 21:37

كتب : FilGoal

إيجور تودور - توتنام

يدرس نادي توتنام إجراء تغيير ثاني في منصب المدير الفني في غضون شهر بعد تعرض الفريق لـ 3 هزائم على يد إيجور تودور المدير الفني الجديد.

وتعرض توتنام للخسارة الثالثة على التوالي تحت قيادة تودور الذي يقود الفريق لنهاية الموسم خلفا لتوماس فرانك.

وكشفت صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية إلى أنه جرى نقاش حول تعيين روبرتو دي زيربي في حال بقاء الفريق في الدوري، إلا أن التركيز مُنصب على البقاء في الدوري.

وخسر توتنام 5 مباريات متتالية في آخر 11 مباراة في الدوري الإنجليزي وأصبح قريبا من مراكز الهبوط.

وأشار التقرير إلى أن قرار بقاء تودور في منصبه معلقا.

وسئل تودور على منصبه بعد الخسارة من كريستال بالاس بنتيجة 3-1 قائلا: "لا أفكر في هذا الاتجاه. لدي وظيفتي التي يجب أن أقوم بها وهذا كل شيء".

وأوضح التقرير إلى أن دي زيربي ربما يكون خيارا أمام توتنام إذا استمر الموسم المقبل في الدوري الإنجليزي.

وسبق أن قاد دي زيربي فريق برايتون في الدوري الإنجليزي من قبل وقاده للمشاركة الأوروبية لأول مرة في تاريخه ثم رحل لتدريب مارسيليا الفرنسي ورحل الشهر الماضي.

ويحتل توتنام المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن مراكز الهبوط.

