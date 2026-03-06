تقرير إسباني: فالنسيا صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج

الجمعة، 06 مارس 2026 - 17:22

كتب : FilGoal

أليو ديانج - الأهلي - يانج أفريكانز

كشفت تقارير إسبانية عن تطور مفاجئ في صفقة انتقال المالي أليو ديانج لاعب الأهلي إلى فالنسيا الإسباني.

وينتهي تعاقد الدولي المالي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن نادي فالنسيا قرر صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج الصيف المقبل.

أخبار متعلقة:
تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة في الجول يكشف – تطورات موقف ديانج مع الأهلي.. وحقيقة عرض بيراميدز توروب: غير راض عن أداء الأهلي في الشوط الأول.. وسعيد بهدف ديانج أبطال إفريقيا - ديانج يحافظ لـ الأهلي على الصدارة بتعادل أمام يانج أفريكانز

وأوضحت الإذاعة ذاتها أن اللاعب المالي لن ينتقل إلى فالنسيا، بعدما تم التفاوض معه خلال الأشهر الماضية.

وذكرت التقارير أن فالنسيا يعمل على استمرار الأرجنتيني جويدو رودريجيز، كما يدرس عدة أسماء أخرى للتعاقد مع لاعب الإرتكاز.

خبر الإذاعة الإسبانية يأتي بعد أسابيع قليلة مما ذكرته إذاعة "90 Minuts" الإسبانية، بأن بيدرو لوبيز طبيب فالنسيا سافر إلى مصر وأجرى الكشف الطبي لأليو ديانج في أحد عيادات في القاهرة تمهيدا لضمه في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

وكان الصحفي هيكتور جوميز المختص بأخبار نادي فالنسيا كشف عن توقيع ديانج على عقد انضمامه للنادي الإسباني بداية من الصيف المقبل.

ورفض الأهلي التخلي عن ديانج لصالح فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في عام 2019، وأعير الموسم الماضي للخلود السعودي.

لاعب الوسط صاحب الـ 28 عاما خاض هذا الموسم 28 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ومنذ انضمامه للأهلي شارك في 242 مباراة سجل 8 وصنع 11 وتوج بـ 16 لقبا.

الأهلي فالنسيا أليو ديانج
نرشح لكم
اجتمع مع صديقه القديم.. لينجارد إلى كورينثيانز البرازيلي تحسبا لرحيل صلاح.. سكاي: ليفربول بدأ التحرك من أجل ضم ديوماندي سبورت: الصعوبات المالية تجبر برشلونة على مدافع مانشستر سيتي تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد كالتشيو ميركاتو: ميلان يفكر في بيع فوفانا لضم أندري ESPN: جريزمان أوقف انتقاله لـ أورلاندو بسبب نهائي كأس ملك إسبانيا
أخر الأخبار
في الجول يكشف سبب بكاء عماد السيد بعد استبداله أمام بتروجت 47 دقيقة | الكرة المصرية
تقرير إسباني: فالنسيا صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج ساعة | ميركاتو
اجتمع مع صديقه القديم.. لينجارد إلى كورينثيانز البرازيلي ساعة | ميركاتو
في بيان رسمي.. مدرب المقاولون العرب يعتذر للأهلي وجماهيره ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فليك: تنتظرنا مهمة صعبة أمام بيلباو.. وبيدري وليفاندوفسكي جاهزان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
رومان سايس: وضعت يدي على رأسي عندما اختار دياز التسديد على طريقة بانينكا 2 ساعة | الوطن العربي
مدرب النصر: إصابة رونالدو أصعب مما كنا نتوقع 2 ساعة | سعودي في الجول
صراع بين 8 فرق.. 3 مباريات قد تحسم مجموعة المنافسة على البطولة 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد
/articles/524680/تقرير-إسباني-فالنسيا-صرف-النظر-عن-التعاقد-مع-أليو-ديانج