تقرير إسباني: فالنسيا صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج

كشفت تقارير إسبانية عن تطور مفاجئ في صفقة انتقال المالي أليو ديانج لاعب الأهلي إلى فالنسيا الإسباني.

وينتهي تعاقد الدولي المالي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن نادي فالنسيا قرر صرف النظر عن التعاقد مع أليو ديانج الصيف المقبل.

وأوضحت الإذاعة ذاتها أن اللاعب المالي لن ينتقل إلى فالنسيا، بعدما تم التفاوض معه خلال الأشهر الماضية.

وذكرت التقارير أن فالنسيا يعمل على استمرار الأرجنتيني جويدو رودريجيز، كما يدرس عدة أسماء أخرى للتعاقد مع لاعب الإرتكاز.

خبر الإذاعة الإسبانية يأتي بعد أسابيع قليلة مما ذكرته إذاعة "90 Minuts" الإسبانية، بأن بيدرو لوبيز طبيب فالنسيا سافر إلى مصر وأجرى الكشف الطبي لأليو ديانج في أحد عيادات في القاهرة تمهيدا لضمه في الصيف المقبل. (طالع التفاصيل)

وكان الصحفي هيكتور جوميز المختص بأخبار نادي فالنسيا كشف عن توقيع ديانج على عقد انضمامه للنادي الإسباني بداية من الصيف المقبل.

ورفض الأهلي التخلي عن ديانج لصالح فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في عام 2019، وأعير الموسم الماضي للخلود السعودي.

لاعب الوسط صاحب الـ 28 عاما خاض هذا الموسم 28 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ومنذ انضمامه للأهلي شارك في 242 مباراة سجل 8 وصنع 11 وتوج بـ 16 لقبا.