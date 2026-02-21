تقرير إسباني: ديانج أجرى الكشف الطبي لـ فالنسيا في القاهرة

اقترب أليو ديانج لاعب الأهلي خطوة إضافية من الانتقال لـ فالنسيا الإسباني بدءا من الموسم المقبل.

أليو ديانج النادي : الأهلي فالنسيا

وينتهي تعاقد الدولي المالي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في صفقة انتقال حر.

وكشفت إذاعة "90minuts" الإسبانية أن بيدرو لوبيز طبيب فالنسيا سافر إلى مصر الأسبوع الماضي.

وأجرى الكشف الطبي لأليو ديانج في أحد عيادات في القاهرة تمهيدا لضمه في الصيف المقبل.

وكان الصحفي هيكتور جوميز المختص بأخبار نادي فالنسيا كشف عن توقيع ديانج على عقد انضمامه للنادي الإسباني بداية من الصيف المقبل.

ورفض الأهلي التخلي عن ديانج لصالح فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وانضم ديانج إلى الأهلي قادما من مولودية الجزائر في عام 2019، وأعير الموسم الماضي للخلود السعودي.

لاعب الوسط صاحب الـ 28 عاما خاض هذا الموسم 26 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا.

ومنذ انضمامه للأهلي شارك في 240 مباراة سجل 8 وصنع 11 وتوج بـ 16 لقبا.