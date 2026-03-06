قائمة ريال مدريد - غياب 10 لاعبين بينهم مبابي وبيلينجهام أمام سيلتا فيجو

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد سيلتا فيجو مساء اليوم الجمعة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيجو العاشرة مساءً على ملعب أبانكا بالايدوس في الأسبوع الـ 27 من الدوري الإسباني.

وعاد راؤول أسينسيو لقائمة الفريق بعد غيابه عن مواجهة خيتافي.

وجاءت قائمة ريال مدريد التي أعلنها ألفارو أربيلوا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كاربخال - ترنت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - دييجو أجوادو - لاميني فاتي

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - خورخي سيستيرو - مانويل أنخل - سيزار بالاسيوس - تياجو بيتارش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز

ويغيب إدواردو كامافينجا بسبب مشكلة في الأسنان، إلى جانب كيليان مبابي بسبب الإصابة.

كما يغيب رودريجو بعد تأكد إصابته في الرباط الصليبي.

ولا يتواجد أيضا جود بيلينجهام، وإيدير ميليتاو، وداني سيبايوس، وديفيد ألابا، وألفارو كاريراس بسبب إصابات مختلفة.

فيما يغيب دان هاوسن، وفرانكو ماستانتونيو للإيقاف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة متخلفا عن برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط.