مدرب توتنام: ربما يبدو الأمر غريبا.. ولكننا نسير في الاتجاه الذي أريده

عبر إيجور تودور مدرب توتنام هوتسبير، عن تفائله رغم خسارة فريقه أمام كريستال بالاس.

وسقط توتنام بثلاثية مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال تودور عقب المباراة في تصريحات نلقتها بي بي سي: "ربما سيبدو الأمر غريباً، لكنني أؤمن أكثر بعد هذه المباراة مما كنت أؤمن به من قبل. لقد رأيت شيئاً".

وأكمل "أحتاج إلى اختيار اللاعبين المناسبين لأن القارب يسير في الاتجاه الذي أريده، والذي يجب أن يسير فيه، من هو على متن القارب يمكنه البقاء. وإلا فبإمكانه مغادرة القارب."

وأتم "عندما يعود اللاعبون، أنا متأكد من أننا سنمتلك فريقاً جيداً وستأتي الانتصارات. ليس من السهل تقبّل الوضع الحالي، لكن هذا هو الواقع."

ورغم تقدم توتنام في البداية عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 34.

ونال فان دي فين مدافع توتنام بطاقة حمراء في الدقيقة 38 ليكمل سبيرز المباراة منقوصا.

ونجح كريستال بالاس في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق إسماعيلا سار.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف زميله يورجن ستراند لارسن الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، قبل أن يعود إسماعيلا سار من جديد ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 45+7.

وتوقف رصيد توتنام هوتسبير عند 29 نقطة في المركز 16، بفارق نقطة واحدة أمام أول مراكز الهبوط.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ 17، ويلاحقه وست هام بنفس الرصيد في المركز الـ 18، ولكل منهما 28 نقطة.

وفشل توتنام في تحقيق الفوز للمباراة الـ 11 على التوالي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أكتوبر 1975.

كما تلقى توتنام الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري، في واقعة تتكرر لأول مرة منذ نوفمبر 2004.

ولم يحقق توتنام الفوز تحت قيادة مدربه الجديد إجور تودور للمباراة الثالثة على التوالي.

تلقى سبيرز الخسارة أمام أرسنال 4-1، ثم أمام فولام 2-1، قبل الخسارة كريستال بالاس.

ويستعد توتنام لمواجهة أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تراجعه في الدوري الإنجليزي، إلا أن توتنام نجح في احتلال المركز الرابع في مرحلة الدوري من بطولة دوري الأبطال بعد أرسنال وبايرن ميونيخ وليفربول.