الركراكي يودع منتخب المغرب: حان وقت التغيير

الجمعة، 06 مارس 2026 - 00:46

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

ودع وليد الركراكي المدرب السابق لمنتخب المغرب، جميع عناصر المنتخب وقدم الشكر للاتحاد المغربي على الفترة التي قضاها رفقة المنتخب.

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي للإعلان عن مدرب منتخب المغرب الجديد: "لقد حان الوقت لرحيلي وتغيير الأجواء، حان الوقت ليشهد المنتخب المغربي، نفسا جديدا، ووجها جديدا، يقوده الى سكة النجاحات".

وواصل "أشكر جلالة الملك محمد السادس على كل ما قدمه للمنتخب المغربي، وشكرا أيضا لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وللجمهور المغربي اللاعب رقم 12، وللطاقم الذي رافقني، ولا أنسى كل لاعب من المنتخب حمل قميص الأسود بكل حب".

وقدم الاتحاد المغربي المدرب الجديد للمنتخب، محمد وهبي ليحل بدلا من وليد الركراكي.

وحقق وهبي كأس العالم للشباب رفقة المنتخب المغربي، في البطولة التي أقيمت أكتوبر 2025 في تشيلي.

وذكر موقع فوت ميركاتو، في تقرير سابق اليوم، أن وليد الركراكي يسعى لخوض تجربة تدريبية أوروبية قريبا مع أحد الأندية الإسبانية أو الإنجليزية.

وأشارت صحيفة المنتخب المغربية إلى أن وهبي سيقود منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم 2026.

وتولى الركراكي تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022، قبل خسارة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2026.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

ويستعد المنتخب المغربي لكأس العالم حيث يخوض البطولة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب البرازيل وأسكتلندا، وهايتي.

منتخب المغرب وليد الركراكي
التعليقات
