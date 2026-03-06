رقم سلبي يتكرر بعد 51 عاما.. توتنام يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية ويقترب من الهبوط

واصل توتنام هوتسبير سلسلة نتائجه السلبية بالخسارة أمام كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ورغم تقدم توتنام في البداية عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 34.

ونال فان دي فين مدافع توتنام بطاقة حمراء في الدقيقة 38 ليكمل سبيرز المباراة منقوصا.

ونجح كريستال بالاس في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق إسماعيلا سار.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف زميله يورجن ستراند لارسن الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، قبل أن يعود إسماعيلا سار من جديد ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 45+7.

واستمرت النتيجة ذاتها في الشوط الثاني، دون أي تغيير، لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس 3-1.

وبتلك النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ 13.

أما توتنام هوتسبير فتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز 16، بفارق نقطة واحدة أمام أول مراكز الهبوط.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ 17، ويلاحقه وست هام بنفس الرصيد في المركز الـ 18، ولكل منهما 28 نقطة.

وفشل توتنام في تحقيق الفوز للمباراة الـ 11 على التوالي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أكتوبر 1975.

كما تلقى توتنام الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري، في واقعة تتكرر لأول مرة منذ نوفمبر 2004.

ولم يحقق توتنام الفوز تحت قيادة مدربه الجديد إجور تودور للمباراة الثالثة على التوالي.

تلقى سبيرز الخسارة أمام أرسنال 4-1، ثم أمام فولام 2-1، قبل خسارة كريستال بالاس اليوم.