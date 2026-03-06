رقم سلبي يتكرر بعد 51 عاما.. توتنام يسقط أمام كريستال بالاس بثلاثية ويقترب من الهبوط

الجمعة، 06 مارس 2026 - 00:32

كتب : FilGoal

كريستال بالاس

واصل توتنام هوتسبير سلسلة نتائجه السلبية بالخسارة أمام كريستال بالاس بثلاثية مقابل هدف وحيد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ورغم تقدم توتنام في البداية عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة 34.

ونال فان دي فين مدافع توتنام بطاقة حمراء في الدقيقة 38 ليكمل سبيرز المباراة منقوصا.

أخبار متعلقة:
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن تقرير: توماس فرانك يقترب من تدريب كريستال بالاس تقرير: ريال مدريد وبرشلونة ضمن المهتمين بنجم كريستال بالاس

ونجح كريستال بالاس في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 40 عن طريق إسماعيلا سار.

وفي الوقت بدل الضائع، أضاف زميله يورجن ستراند لارسن الهدف الثاني في الدقيقة 45+1، قبل أن يعود إسماعيلا سار من جديد ويسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 45+7.

واستمرت النتيجة ذاتها في الشوط الثاني، دون أي تغيير، لتنتهي المباراة بفوز كريستال بالاس 3-1.

وبتلك النتيجة رفع كريستال بالاس رصيده إلى 38 نقطة في المركز الـ 13.

أما توتنام هوتسبير فتوقف رصيده عند 29 نقطة في المركز 16، بفارق نقطة واحدة أمام أول مراكز الهبوط.

ويحتل نوتنجهام فورست المركز الـ 17، ويلاحقه وست هام بنفس الرصيد في المركز الـ 18، ولكل منهما 28 نقطة.

وفشل توتنام في تحقيق الفوز للمباراة الـ 11 على التوالي في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ أكتوبر 1975.

كما تلقى توتنام الخسارة الخامسة على التوالي في الدوري، في واقعة تتكرر لأول مرة منذ نوفمبر 2004.

ولم يحقق توتنام الفوز تحت قيادة مدربه الجديد إجور تودور للمباراة الثالثة على التوالي.

تلقى سبيرز الخسارة أمام أرسنال 4-1، ثم أمام فولام 2-1، قبل خسارة كريستال بالاس اليوم.

كريستال بالاس توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة ذا أثليتك: المنافسة خارج الملعب.. نونو سانتو يقاضي نوتنجهام فورست أوناي إيمري: تشيلسي قدّم مباراة رائعة.. ونمر بلحظة سيئة جواو بيدرو: الهاتريك جاء في الوقت المناسب.. والطريق لا يزال طويلا إيدي هاو: استحققنا الفوز أمام مانشستر يونايتد.. وطرد رامسي كان قاسيا مدرب نوتنجهام: أثبتنا أمام مانشستر سيتي أن كل مباراة فرصة لحصد النقاط روسينيور: الأداء الجماعي كان مميزا.. ولا أعلم لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء برناردو سيلفا: اعتدنا أن تذهب القرارات 50-50 ضدنا هذا الموسم
أخر الأخبار
مؤتمر سلوت: نتوقع من صلاح وجاكبو استغلال الفرص المحققة 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
جاريث بيل يوضح الفارق بين أنشيلوتي وزيدان 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري المحترفين - تعادل بترول أسيوط وخسارة الترسانة.. ووي يشعل صراع الصعود 22 دقيقة | القسم الثاني
طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 24 دقيقة | الدوري المصري
ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 32 دقيقة | أمريكا
إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي 32 دقيقة | الدوري المصري
أنس أسامة مستمر مع الاتحاد حتى 2029 53 دقيقة | كرة سلة
تريزيجيه: سعيد بتسجيل الهدف رقم 100 في مسيرتي مع الأندية 57 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524652/رقم-سلبي-يتكرر-بعد-51-عاما-توتنام-يسقط-أمام-كريستال-بالاس-بثلاثية-ويقترب-من-الهبوط