ذا أثليتك: المنافسة خارج الملعب.. نونو سانتو يقاضي نوتنجهام فورست

الخميس، 05 مارس 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

نونو سانتو - وست هام

أوكل نونو سانتو المدير الفني لـ وست هام الإنجليزي محاميين لمقاضاة نوتنجهام فورست ناديه السابق بعد إقالته في بداية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" إنه لم يتم الكشف عن الشروط الدقيقة للنزاع، ووصفت إنها مسألة حادة تسلط الضوء على المشاعر السيئة لدى كلا الجانبين.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتضح بعد إذا كان النزاع القانوني يتعلق بقضايا مالية ف يظل وجود شكوى من الطرفين.

أخبار متعلقة:
سانتو: حزين للتعادل مع مانشستر يونايتد نونو سانتو: فعلنا ما يكفي للفوز على نوتنجهام.. ومن الصعب تفسير ما حدث نونو سانتو: علينا مواجهة أن وست هام في مراكز الهبوط الفوز الأول مع نونو سانتو.. وست هام يستعيد الانتصارات بثلاثية في نيوكاسل

وأقيل سانتو من تدريب فورست بعد مرور 3 جولات من انطلاق الدوري الإنجليزي وعقب 75 يوما من تجديد عقده لمدة 3 سنوات.

وكان سانتو قد ساهم في إعادة فورست للمشاركات الأوروبية الموسم الماضي لأول مرة بعد غياب دام 30 عاما بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأصبح فورست الموسم الحالي هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يدربه 4 مدربين مختلفين بدوام كامل هم نونو سانتو وأنجي بوستيكجولو وشون دايتش وأخيرا فيتور بيريرا.

ولاحقا أصبح سانتو مدربا لوست هام ويتنافس مع فورست على الهروب من مراكز الهبوط.

ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة ويأتي وست هام بنفس الرصيد ولكن بفارق أهداف أقل.

وست هام الدوري الإنجليزي نونو سانتو نوتنجهام فورست
نرشح لكم
أوناي إيمري: تشيلسي قدّم مباراة رائعة.. ونمر بلحظة سيئة جواو بيدرو: الهاتريك جاء في الوقت المناسب.. والطريق لا يزال طويلا إيدي هاو: استحققنا الفوز أمام مانشستر يونايتد.. وطرد رامسي كان قاسيا مدرب نوتنجهام: أثبتنا أمام مانشستر سيتي أن كل مباراة فرصة لحصد النقاط روسينيور: الأداء الجماعي كان مميزا.. ولا أعلم لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء برناردو سيلفا: اعتدنا أن تذهب القرارات 50-50 ضدنا هذا الموسم جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام لكننا لم نسجل أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة
أخر الأخبار
مؤتمر توروب: ولم أكن سعيدا رغم تقدمنا بهدفين.. وحزين لإصابة كريم فؤاد 33 ثاتيه | الدوري المصري
بيراميدز يعود لطريق الانتصارات بثلاثية أمام حرس الحدود ويرتقي للقمة مؤقتا 39 دقيقة | الدوري المصري
سيراميكا يفشل في الفوز للمرة الرابعة على التوالي.. وطلائع الجيش يقضي على آمال بتروجت 42 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يزاحم الزمالك وبيراميدز في الصدارة مؤقتا بثلاثية ضد المقاولون العرب 49 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الاتحاد - تواجد أفشة وجنش ومابولولو استعدادا لمواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن موعد قرعة المرحلة النهائية لـ الدوري المصري 2025-26 ساعة | الدوري المصري
حكيمي مودعا الركراكي: قيادتك ألهمت بلدا بأكمله وملايين المشجعين ساعة | الوطن العربي
فيتينيا: من الحماقة ترك باريس سان جيرمان والانتقال لـ ريال مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/articles/524636/ذا-أثليتك-المنافسة-خارج-الملعب-نونو-سانتو-يقاضي-نوتنجهام-فورست