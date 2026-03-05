ذا أثليتك: المنافسة خارج الملعب.. نونو سانتو يقاضي نوتنجهام فورست

أوكل نونو سانتو المدير الفني لـ وست هام الإنجليزي محاميين لمقاضاة نوتنجهام فورست ناديه السابق بعد إقالته في بداية الموسم الجاري.

وكشفت شبكة "ذا أثليتك" إنه لم يتم الكشف عن الشروط الدقيقة للنزاع، ووصفت إنها مسألة حادة تسلط الضوء على المشاعر السيئة لدى كلا الجانبين.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتضح بعد إذا كان النزاع القانوني يتعلق بقضايا مالية ف يظل وجود شكوى من الطرفين.

وأقيل سانتو من تدريب فورست بعد مرور 3 جولات من انطلاق الدوري الإنجليزي وعقب 75 يوما من تجديد عقده لمدة 3 سنوات.

وكان سانتو قد ساهم في إعادة فورست للمشاركات الأوروبية الموسم الماضي لأول مرة بعد غياب دام 30 عاما بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وأصبح فورست الموسم الحالي هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يدربه 4 مدربين مختلفين بدوام كامل هم نونو سانتو وأنجي بوستيكجولو وشون دايتش وأخيرا فيتور بيريرا.

ولاحقا أصبح سانتو مدربا لوست هام ويتنافس مع فورست على الهروب من مراكز الهبوط.

ويحتل فورست المركز السابع عشر برصيد 28 نقطة ويأتي وست هام بنفس الرصيد ولكن بفارق أهداف أقل.