شقيق سامي خضيرة يمثل تونس دوليا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الألماني راني خضيرة لاعب يونين برلين قرر تمثيل نسور قرطاج دوليا.

وأفاد الاتحاد التونسي في بيان: "محكمة كرة القدم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم صادقت رسميًا على تغيير الانتماء الرياضي للاعب راني خضيرة".

وبناءً على الإجراءات الإدارية التي باشرها الاتحاد التونسي لكرة القدم، وتجسيدًا للرغبة الصريحة والثابتة التي أبداها اللاعب للدفاع عن ألوان تونس، أصدر القاضي المنفرد لغرفة أوضاع اللاعبين القرار التالي:

• قبول الطلب: تمت الموافقة رسميا على طلب الاتحاد التونسي لكرة القدم المتعلق بتغيير الجنسية الوطنية للاعب راني خضيرة.

• التأهيل الفوري: أصبح اللاعب مؤهلاً لتمثيل المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم بمفعول فوري.

• الإشعار الدولي: تم إعلام الاتحاد الألماني لكرة القدم، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بهذا القرار بصفة رسمية.

راني خضيرة يبلغ مع العمر 32 عاما وهو الشقيق الأصغر لسامي خضيرة نجم منتخب ألمانيا السابق، وكلاهما من أب تونسي وأم ألمانية.

ومثل راني منتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم يمثل المنتخب الأول من قبل.