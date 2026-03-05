أوناي إيمري: تشيلسي قدّم مباراة رائعة.. ونمر بلحظة سيئة

أشاد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بالأداء الذي قدمه تشيلسي خلال المواجهة بين الفريقين، مشيرا إلى أن الشوط الأول كان العامل الحاسم في نتيجة المباراة.

وقاد جواو بيدرو مهاجم تشيلسي فريقه لفوز كبير على أستون فيلا برباعية مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال إيمري في تصريحات عبر شبكة بي بي سي: "تشيلسي قدّم مباراة رائعة، والشوط الأول كان مفتاح اللقاء. كنا ندافع ونحاول استعادة الكرة، لكنهم امتلكوا تنظيما جيدا وتحركات مميزة وصنعوا عدة فرص".

وأضاف "عندما سجلوا الهدف الثاني تغيرت المباراة قليلا، وبعد الهدفين الثالث والرابع أصبحت الأمور أكثر صعوبة".

وأوضح "لا يزال الفارق بيننا وبينهم ثلاث نقاط، لكننا نمر الآن بلحظة سيئة".

وتابع "لدينا الوقت لاستعادة توازننا، والطريقة الوحيدة التي أعرفها هي البحث عن حلول لإعادة الثقة والطاقة والتنظيم التكتيكي للفريق".

واختتم إيمري تصريحاته قائلا: "هذا هو الأمر الذي يشغلني الآن. لدينا شهران قادمان، كما سنخوض مباريات في البطولات الأوروبية أيضا".

وحقق تشيلسي الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51 في المركز الرابع.