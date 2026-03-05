مصدر من كاف يكشف لـ في الجول عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تفاصيل عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي ضمن ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة موجة غضب من بعض جمهور الأهلي الذي ألقى بزجاجات المياه من المدرجات.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com : "الأهلي تعرض لعقوبة باللعب مباراتين بدون جمهور، إحداهما مع إيقاف التنفيذ لمدة سنة، إضافة إلى غرامة قدرها 60 ألف دولار".

وأضاف "فيما تعرض نادي الجيش الملكي لغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار".

وتعادل الأهلي مع الجيش الملكي المغربي سلبيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ليتأهل الفريقين إلى دور الثمانية معا بعد المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في ربع النهائي، فيما يلعب الجيش الملكي ضد بيراميدز.

وكان الترجي قد أعلن تلقيه إخطارا رسميا بخوض مباراة الغياب ضد الأهلي على استاد القاهرة بدون جمهور. (طالع التفاصيل)

وجاءت مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا كالتالي:

الترجي × الأهلي (ذهابا).. يوم الأحد 15 مارس في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة.

الأهلي × الترجي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

الجيش الملكي × بيراميدز (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

بيراميدز × الجيش الملكي (إيابا).. يوم السبت 21 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

نهضة بركان × الهلال (ذهابا).. يوم السبت 14 مارس في تمام الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

الهلال × نهضة بركان (إيابا).. يوم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

صنداونز × ستاد مالي (ذهابا).. يوم الجمعة 13 مارس في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ستاد مالي × صنداونز (إيابا).. وم الأحد 22 مارس في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.