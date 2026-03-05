الترجي يعلن إخطاره بإقامة مواجهة الأهلي في مصر بدون جماهير

الخميس، 05 مارس 2026 - 12:45

كتب : محمد سمير

جمهور الأهلي ضد الجيش الملكي

أعلن نادي الترجي التونسي إقامة مواجهة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي بدون حضور جماهيري في مصر.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي حتى الآن عن عقوبة مواجهة الأهلي ضد الجيش الملكي والتي كانت مقررة في ختام مرحلة المجموعات.

وكشف الترجي في بيان رسمي إقامة المواجهة أمام الأهلي في مصر بدون حضور جماهيري نتيجة قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وجاء بيان الترجي كالآتي:

"يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الكريمة أن مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع فريقنا بالنادي الأهلي المصري، والمقرر لها يوم 21 مارس بملعب القاهرة الدولي، ستقام دون حضور الجمهور".

"ويأتي ذلك إثر القرار الصادر عن لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بإجراء المباراة دون حضور جماهيري".

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم 15 مارس على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب على استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السنغالي عيسى سي حكما لمباراة الذهاب بين الأهلي والترجي في تونس.

ويعاونه كل من:

جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من:

أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

وأدار عيسى سي مباراتين للأهلي من قبل ومنها ذكرى أليمة.

الأولى كانت أمام صنداونز في جنوب إفريقيا خلال دور المجموعات من عام 2023 وانتهت بخسارة الأهلي 5-2.

والثانية كانت أمام إيجل نوار في الدور التمهيدي للبطولة في الموسم الجاري، وفاز الأهلي بهدف دون رد.

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.

الأهلي دوري أبطال إفريقيا الترجي
