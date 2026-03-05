إيدي هاو: استحققنا الفوز أمام مانشستر يونايتد.. وطرد رامسي كان قاسيا

الخميس، 05 مارس 2026 - 11:25

أشاد إيدي هاو مدرب نيوكاسل بأداء فريقه بعد الفوز، مؤكدا أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة واستحقوا النتيجة.

وتغلب نيوكاسل بعشرة لاعبين على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد، بعد تسجيل هدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

وقال هاو عبر شبكة بي بي سي: "كانت ليلة مذهلة. قدمنا أداء رائعا طوال المباراة سواء كنا 11 ضد 11 أو 11 ضد 10. أعتقد أننا استحققنا الفوز".

وأضاف "كان الشعور الأساسي بين الشوطين هو محاولة معرفة كيف سنلعب في الشوط الثاني. أردنا إعادة تنظيم أنفسنا".

وتابع "أعتقد أن طرد جاكوب رامسي كان قاسيا جدا. لا أظن أنه كان يبحث عن ركلة جزاء".

وتحدث عن أنتوني جوردون قائلا: "تحول إلى منفذ رائع لركلات الجزاء بالنسبة لنا. هو من حصل على ركلة الجزاء بعد انطلاقة قوية معتادة منه".

وواصل "أعتقد أن ثنائية جوردون وإيلانجا سببت مشاكل لهم في الشوط الثاني".

وأكمل "كنا نعلم أننا لن نستحوذ على الكرة في أغلب الوقت وأنه يتعين علينا الدفاع بشكل جيد. كانت هناك الكثير من التساؤلات مؤخرا حول دفاعنا، وكانت هذه فرصة جيدة للرد وقد فعلنا ذلك".

وعن هدف الفوز قال هاو: "بعد نهاية التدريب سدد ويل أوسولا 10 تسديدات وكان يريد المزيد، هذا يدل على رغبته في التكرار والتدريب".

وأضاف "منح الجماهير هنا لحظة مذهلة، إنها لحظة رائعة بالنسبة له ويستحقها. آمل أن تكون نقطة تحول بالنسبة له".

واختتم "إنها لحظة كبيرة لنا. أثبتنا أننا قادرون على المنافسة أمام أي فريق".

وأوقف نيوكاسل نتائج مانشستر يونايتد الإيجابية بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب سان جيمس بارك.

وسجل أنتوني جوردون وويليام أوسولا ثنائية نيوكاسل فيما سجل كاسيميرو هدف يونايتد الوحيد.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة لأول مرة منذ الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وهي الخسارة الأولى لمايكل كاريك في الدوري الإنجليزي مع يونايتد.

وظل يونايتد ثالثا رغم الخسارة برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

ورفع نيوكاسل رصيده لـ 39 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث عشر.

وللمرة الرابعة على التوالي يفوز نيوكاسل أمام أنصاره على يونايتد في الدوري الإنجليزي.

