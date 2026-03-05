بطل كأس العالم للشباب.. تقرير يكشف موعد الإعلان عن مدرب المغرب الجديد

كشفت تقارير مغربية عن موعد إعلان المدرب الجديد للمنتخب المغربي خلفا لوليد الركراكي.

وترددت أنباء عن رحيل الركراكي عن تدريب منتخب المغرب رغم نفي الاتحاد المغربي في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة المنتخب المغربية، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم سيقيم حفلا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء (12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة) بمركب محمد السادس بمدينة سلا لتوديع وليد الركراكي.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن الاتحاد المغربي سيقدم محمد وهبي المدرب الجديد للمنتخب المغربي خلال الحفل ذاته.

وأشارت إلى أن وهبي سيقود منتخب المغرب خلال مباراتي الإكوادور يوم 27 مارس بمدريد، والأوروجواي بفرنسا يوم 31 من الشهر ذاته تحضيرا لخوض منافسات كاس العالم 2026.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، قد أشارت إلى أن الجهاز الفني الجديد لمنتخب المغرب سيضم محمد وهبي، على أن يساعده البرتغالي جواو ساكرامنتو ويوسف حجي.

وأثير الجدل حول مستقبل الركراكي مع منتخب المغرب في الفترة الأخيرة، منذ فشله في قيادة المغرب للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها البلاد مؤخرا.

قبل أيام، نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم إقالة وليد الركراكي منتخب منتخب المغرب للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة.

يذكر أن محمد وهبي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب في 2025.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد أمام السنغال.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.