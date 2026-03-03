فوت ميركاتو: الأمور تمت.. الركراكي لم يعد مدربا لمنتخب المغرب ووهبي بدلا منه

الثلاثاء، 03 مارس 2026 - 20:19

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

فسخ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب تعاقده مع الاتحاد المغربي.

وبات وليد الركراكي بعيدا عن قيادة منتخب المغرب ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي فقط.

وكشف سانتي أونا صحفي موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن حسم جميع الأمور المتعلقة برحيل الركراكي.

وأشار التقرير إلى أن الركراكي لم يعد مدربا لمنتخب المغرب بشكل رسمي ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي من الاتحاد المغربي فقط.

ومن المتوقع أن يعقد الاتحاد المغربي مؤتمرا صحفيا خلال الأيام المقبلة لإعلان كافة التفاصيل.

وأثير الجدل حول مستقبل الركراكي مع منتخب المغرب في الفترة الأخيرة، منذ فشله في قيادة المغرب للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا التي استضافتها البلاد مؤخرا.

قبل أيام، نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم إقالة وليد الركراكي منتخب منتخب المغرب للمرة الثالثة خلال فترة وجيزة.

قبل ذلك ساعات، ذكر موقع فوت ميركاتو أن الاتحاد المغربي استقر على تعيين محمد وهبي كمدير فني للمنتخب بدلا من وليد الركراكي.

يذكر أن محمد وهبي قاد منتخب المغرب للشباب للتتويج بلقب كأس العالم للشباب في 2025.

وقاد الركراكي منتخب المغرب للوصول لنهائي كأس أمم إفريقيا على ملعبه ولكنه خسر المباراة النهائية بهدف دون رد أمام السنغال.

وكان براهيم دياز قد أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة النهائية تصدى لها إدوارد ميندي حارس السنغال.

الركراكي يتولى تدريب المغرب منذ أغسطس 2022 وقاد منتخب بلاده لتحقيقث إنجاز تاريخي بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة.

المغرب منتخب المغرب وليد الركراكي
