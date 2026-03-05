مدرب نوتنجهام: أثبتنا أمام مانشستر سيتي أن كل مباراة فرصة لحصد النقاط

أبدى فيتور بيريرا مدرب نوتنجهام فخره بلاعبيه بعد الأداء الذي قدمه الفريق أمام مانشستر سيتي، مؤكدا أن الروح التي ظهر بها اللاعبون ستكون مهمة فيما تبقى من الموسم.

وأوقف نوتنجهام فورست سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ليبتعد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بعد أربعة انتصارات متتالية.

وقال بيريرا عبر شبكة بي بي سي: "أنا فخور جدا بلاعبي فريقي وبالجماهير. جئنا لنلعب بطريقتنا، حاولنا أن نكون منظمين وننتظر اللحظة المناسبة للهجوم، وقد نجحنا في ذلك".

وأضاف "سجلنا هدفين رائعين، تنافسنا على النقاط وحاولنا الفوز بالمباراة، وهم أيضا حاولوا الفوز. أظهرنا روحا جيدة ونحتاج إلى ذلك في المباريات المقبلة".

وكشف عما قاله للاعبيه بين الشوطين: "طلبت منهم أن يفهموا المساحات التي كان مانشستر سيتي يتركها لنا، وأن يخرجوا بالكرة من الضغط ويبحثوا عن تلك المساحات".

وتابع "طلبت منهم أيضا المخاطرة قليلا. كرة القدم ليست مجرد تنظيم فقط، بل تعتمد أيضا على الموهبة والثقة للتعبير عن أنفسهم داخل الملعب".

وأوضح "لا نحتاج إلى الموهبة فقط، بل إلى الشخصية أيضا. اللاعبون يملكون الروح، ومعا يمكننا تحقيق هدفنا وتفادي الهبوط".

وواصل "في الشوط الأول لعبنا بتحفظ أكثر، مع تنظيم جيد ومحاولة البقاء متماسكين وانتظار لحظة الهجوم المرتد".

وأكمل "لكن الدفاع والاعتماد على المرتدات فقط لا يكفي. يجب أن نمتلك الكرة أيضا، وهذا ما طلبته في الشوط الثاني، أن نظهر الجودة عندما نمتلك الكرة وليس فقط عندما ندافع".

واختتم بيريرا تصريحاته قائلا: "ما أثبتناه اليوم أن كل مباراة هي فرصة لحصد النقاط. لا يهم إن كانت أمام مانشستر سيتي خارج ملعبنا أو أمام أي فريق آخر. لا يمكن أن ندخل مباراة ونحن نعتقد أنه من المستحيل حصد النقاط. يجب أن نلعب بعقلية أننا قادرون على الفوز".

وفرض نوتنجهام التعادل على مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وعاد نوتنجهام من التأخر في المرتين ليفرض التعادل في النهاية.

وسجل أنطوان سيمينيو ورودري هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 31 و62.

بينما سجل مورجان جيبس وايت وإيليوت أندرسون هدفي نوتنجهام في الدقيقتين 56 و76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن وست هام.