روسينيور: الأداء الجماعي كان مميزا.. ولا أعلم لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء

الخميس، 05 مارس 2026 - 10:35

كتب : FilGoal

ليام روسينيور مدرب تشيلسشي

أشاد ليام روسينيور مدرب تشيلسي بالأداء الجماعي لفريقه بعد الفوز الأخير، مشددا على أهمية الاستمرارية في تقديم الأداء نفسه.

وقاد جواو بيدرو مهاجم تشيلسي فريقه لفوز كبير على أستون فيلا برباعية مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وقال روسينيور في تصريحات عبر شبكة بي بي سي: "كنا نعلم قبل المباراة، بالنظر للموسم وما نريد تحقيقه، أنها مباراة مهمة".

وشدد "الفريق قدم مستوى مميزا للغاية. بالطبع، جواو سيحصل على الثناء وهذا مستحق، لكن طريقة استحواذنا، الضغط، الطاقة، والالتزام الدفاعي كانت ممتازة ويجب أن نستمر على هذا النهج".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل رائع، ثم سجلوا هدفا من تحرك رائع. أقول بصراحة".

وتابع "لا أفهم لماذا لم يُحتسب ركلة جزاء لصالح ريس، واجهنا بعض العراقيل، لكن تحدثنا كثيرا كفريق بطريقة إيجابية وأظهرنا ذلك اليوم".

وعن حراسة المرمى قال روسينيور: "روبرت سانشيز حارس ممتاز، لكني رأيت فيليب يورجينسن في التدريبات وأحيانا كمدرب يجب أن أتبع حدسي. فيليب منحنا إضافة مختلفة، وكلاهما سيتنافسان على المركز لبقية الموسم".

وحقق تشيلسي الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51 في المركز الرابع.

الدوري الإنجليزي تشيلسي روسينيور
