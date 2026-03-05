منافس بيراميدز - رغم رائعة زياش.. الجيش الملكي يلحق بـ الوداد الهزيمة الأولى في الدوري

الخميس، 05 مارس 2026 - 10:27

كتب : FilGoal

حكيم زياش - الوداد ضد الجيش الملكي

أوقف الجيش الملكي انتصارات الوداد المتتالية في مسابقة الدوري بعد الفوز في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

وتغلب الجيش الملكي على الوداد بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل وليد صبار بالخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق الجيش الملكي في الدقيقة 19، قبل أن يتعادل حكيم زياش بطريقة رائعة في الدقيقة 28.

وخطف يوسف الفحلي نقاط المباراة بهدف فوز الجيش الملكي في الدقيقة 62.

وشهدت المباراة جلوس رضا سليم لاعب الأهلي المعار على مقاعد بدلاء الجيش الملكي طوال اللقاء.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 25 نقطة من 11 مباراة بينما تجمد رصيد الوداد عند 26 نقطة في المركز الثاني بنفس عدد المباريات.

وكان قد تم تأجيل أكثر من 4 مباريات للرباعي المشارك في البطولات القارية.

ويحل الوداد ضيفا على اتحاد التواركة بعد منتصف ليل الأحد المقبل.

ويواجه فريق بيراميدز، الجيش الملكي المغربي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتوج نهضة بركان بلقب الدوري المغربي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي.

ويقع نهضة بركان في طريق بيراميدز حال تأهل الثنائي إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب نهضة بركان أمام الهلال السوداني في ربع النهائي.

الوداد حكيم زياش الجيش الملكي الدوري المغربي
