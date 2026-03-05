برناردو سيلفا: اعتدنا أن تذهب القرارات 50-50 ضدنا هذا الموسم

أبدى برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي إحباطه بعد تعادل فريقه رغم التقدم مرتين، مؤكدا أن فريقه كان يستحق الفوز، كما انتقد التحكيم.

وأوقف نوتنجهام فورست سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ليبتعد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بعد أربعة انتصارات متتالية.

وقال سيلفا عبر TNT Sports: "الأمر محبط للغاية، اللعب على أرضنا والتقدم مرتين ثم عدم الحفاظ على النتيجة أمر صعب".

وشدد "في النهاية صنعنا الكثير من الفرص، بينما صعد المنافس مرتين وسجل هدفين. أحيانا تكون كرة القدم هكذا".

وأضاف "إنهم فريق جيد للغاية ويمتلك جودة كبيرة، لعبوا بخمسة مدافعين، بينما عادة يلعبون بأربعة. قرروا أن يكونوا أكثر دفاعا وأكثر صبرا، ومن الصعب دائما اختراق كتلة دفاعية من خمسة لاعبين".

وواصل "كانوا صبورين بما يكفي لمعاقبتنا في الهجمات المرتدة، لم نكن مستقرين بما يكفي لمنعهم من إيجاد المساحات، خاصة عندما كانت النتيجة 2-1 وسمحنا لهم بالانطلاق عدة مرات".

وأكد "أشعر أننا كان يجب أن نفوز اليوم بالنظر إلى الفرص التي صنعناها، لكن أحيانا تكون كرة القدم هكذا".

وعن مطالبة سيتي بركلة جزاء قال "اعتدنا على هذا الأمر هذا الموسم، كل القرارات المتكافئة 50-50 تذهب ضدنا. لقطة إيرلينج هالاند بالنسبة لي ركلة جزاء. ماذا يمكن لإيرلينج أن يفعل؟ هذا الموسم اعتدنا على ذلك ونعرف كيف تسير الأمور".

واختتم "مهمتنا أن نكون أفضل، هذه الأمور لا يمكننا التحكم فيها، لكن ما يمكننا التحكم فيه هو أداؤنا. هذا ما يجب أن نركز عليه".

وفرض نوتنجهام التعادل على مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وعاد نوتنجهام من التأخر في المرتين ليفرض التعادل في النهاية.

وسجل أنطوان سيمينيو ورودري هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 31 و62.

بينما سجل مورجان جيبس وايت وإيليوت أندرسون هدفي نوتنجهام في الدقيقتين 56 و76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن وست هام.