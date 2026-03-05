برناردو سيلفا: اعتدنا أن تذهب القرارات 50-50 ضدنا هذا الموسم

الخميس، 05 مارس 2026 - 10:06

كتب : FilGoal

برناردو سيلفا - مانشستر سيتي

أبدى برناردو سيلفا قائد مانشستر سيتي إحباطه بعد تعادل فريقه رغم التقدم مرتين، مؤكدا أن فريقه كان يستحق الفوز، كما انتقد التحكيم.

بيرناردو سيلفا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وأوقف نوتنجهام فورست سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ليبتعد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بعد أربعة انتصارات متتالية.

وقال سيلفا عبر TNT Sports: "الأمر محبط للغاية، اللعب على أرضنا والتقدم مرتين ثم عدم الحفاظ على النتيجة أمر صعب".

أخبار متعلقة:
لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند أمام نوتنجهام.. وفودين وشرقي أساسيان سكاي: مانشستر سيتي يراقب فيليكس نميتشا لاعب دورتموند

وشدد "في النهاية صنعنا الكثير من الفرص، بينما صعد المنافس مرتين وسجل هدفين. أحيانا تكون كرة القدم هكذا".

وأضاف "إنهم فريق جيد للغاية ويمتلك جودة كبيرة، لعبوا بخمسة مدافعين، بينما عادة يلعبون بأربعة. قرروا أن يكونوا أكثر دفاعا وأكثر صبرا، ومن الصعب دائما اختراق كتلة دفاعية من خمسة لاعبين".

وواصل "كانوا صبورين بما يكفي لمعاقبتنا في الهجمات المرتدة، لم نكن مستقرين بما يكفي لمنعهم من إيجاد المساحات، خاصة عندما كانت النتيجة 2-1 وسمحنا لهم بالانطلاق عدة مرات".

وأكد "أشعر أننا كان يجب أن نفوز اليوم بالنظر إلى الفرص التي صنعناها، لكن أحيانا تكون كرة القدم هكذا".

وعن مطالبة سيتي بركلة جزاء قال "اعتدنا على هذا الأمر هذا الموسم، كل القرارات المتكافئة 50-50 تذهب ضدنا. لقطة إيرلينج هالاند بالنسبة لي ركلة جزاء. ماذا يمكن لإيرلينج أن يفعل؟ هذا الموسم اعتدنا على ذلك ونعرف كيف تسير الأمور".

واختتم "مهمتنا أن نكون أفضل، هذه الأمور لا يمكننا التحكم فيها، لكن ما يمكننا التحكم فيه هو أداؤنا. هذا ما يجب أن نركز عليه".

وفرض نوتنجهام التعادل على مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وعاد نوتنجهام من التأخر في المرتين ليفرض التعادل في النهاية.

وسجل أنطوان سيمينيو ورودري هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 31 و62.

بينما سجل مورجان جيبس وايت وإيليوت أندرسون هدفي نوتنجهام في الدقيقتين 56 و76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن وست هام.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برناردو سيلفا
نرشح لكم
مدرب نوتنجهام: أثبتنا أمام مانشستر سيتي أن كل مباراة فرصة لحصد النقاط روسينيور: الأداء الجماعي كان مميزا.. ولا أعلم لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام لكننا لم نسجل أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال نيوكاسل يوقف سلسلة مانشستر يونايتد الإيجابية بهدف أوسولا القاتل مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن
أخر الأخبار
الدوري السعودي - إنزاجي يحسم مصير بنزيمة أمام النجمة 4 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب نوتنجهام: أثبتنا أمام مانشستر سيتي أن كل مباراة فرصة لحصد النقاط 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روسينيور: الأداء الجماعي كان مميزا.. ولا أعلم لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس بيراميدز - رغم رائعة زياش.. الجيش الملكي يلحق بـ الوداد الهزيمة الأولى في الدوري 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - فيفا يغرم الزمالك بسبب يانيك فيريرا.. وخطوة من القلعة البيضاء 48 دقيقة | الدوري المصري
برناردو سيلفا: اعتدنا أن تذهب القرارات 50-50 ضدنا هذا الموسم 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام لكننا لم نسجل ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون ضد الأهلي ضمن 4 مباريات في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524593/برناردو-سيلفا-اعتدنا-أن-تذهب-القرارات-50-50-ضدنا-هذا-الموسم