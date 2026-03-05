جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام لكننا لم نسجل

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خيبة أمله بعد نتيجة فريقه ضد نوتنجهام، مؤكدا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم لكن حسم التسجيل غاب عنهم.

وأوقف نوتنجهام فورست سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ليبتعد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بعد أربعة انتصارات متتالية.

وقال جوارديولا عبر شبكة بي بي سي: "فعلنا كل شيء تقريبا، ربما كان يمكننا أن نكون أفضل قليلا، لكن هذا ما حدث".

وعند سؤاله عما كان يجب أن يقدمه الفريق بشكل أفضل رد قائلا: "تسجيل الأهداف".

وأضاف "بشكل عام كانت هناك أشياء جيدة كثيرة في أدائنا".

وواصل "أود بالطبع أن نستقبل أهدافا أقل، لكن الأمر ليس متعلقا بتحليل لقطة واحدة، أنا لا أشير أبدا بأصابع الاتهام إلى لاعبي فريقي. فعلنا كل شيء وصنعنا فرصا في الشوط الأول وفي الدقائق الأخيرة".

وأكمل "كانت لدينا الأفضلية في فترات من المباراة، لكن يحدث دائما شيء ما ولا نتمكن من الفوز".

وتحدث جوارديولا أيضا عبر TNT Sports قائلا: "أنا محبط من النتيجة. فعلنا كل شيء مرة أخرى، لم نستقبل الكثير من الفرص، وصنعنا فرصا في نهاية المباراة وخلالها، لكن علينا الاستمرار".

وأضاف "نحاول دائما تقديم أفضل ما لدينا، سواء في الجري أو الأداء. الفوز على أرضنا مهم، لكننا سنواصل العمل".

وعن مطالبات سيتي بالحصول على ركلة جزاء قال: "لا شيء أقوله".

واختتم حديثه عن صراع اللقب قائلا: "سنواصل الطريق. سنواجه نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم ريال مدريد في دوري الأبطال. نتعامل مع المباريات مباراة تلو الأخرى".

وفرض نوتنجهام التعادل على مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وعاد نوتنجهام من التأخر في المرتين ليفرض التعادل في النهاية.

وسجل أنطوان سيمينيو ورودري هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 31 و62.

بينما سجل مورجان جيبس وايت وإيليوت أندرسون هدفي نوتنجهام في الدقيقتين 56 و76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن وست هام.