جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام لكننا لم نسجل

الخميس، 05 مارس 2026 - 10:02

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي خيبة أمله بعد نتيجة فريقه ضد نوتنجهام، مؤكدا أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم لكن حسم التسجيل غاب عنهم.

وأوقف نوتنجهام فورست سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ليبتعد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي بعد أربعة انتصارات متتالية.

وقال جوارديولا عبر شبكة بي بي سي: "فعلنا كل شيء تقريبا، ربما كان يمكننا أن نكون أفضل قليلا، لكن هذا ما حدث".

أخبار متعلقة:
لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند أمام نوتنجهام.. وفودين وشرقي أساسيان سكاي: مانشستر سيتي يراقب فيليكس نميتشا لاعب دورتموند

وعند سؤاله عما كان يجب أن يقدمه الفريق بشكل أفضل رد قائلا: "تسجيل الأهداف".

وأضاف "بشكل عام كانت هناك أشياء جيدة كثيرة في أدائنا".

وواصل "أود بالطبع أن نستقبل أهدافا أقل، لكن الأمر ليس متعلقا بتحليل لقطة واحدة، أنا لا أشير أبدا بأصابع الاتهام إلى لاعبي فريقي. فعلنا كل شيء وصنعنا فرصا في الشوط الأول وفي الدقائق الأخيرة".

وأكمل "كانت لدينا الأفضلية في فترات من المباراة، لكن يحدث دائما شيء ما ولا نتمكن من الفوز".

وتحدث جوارديولا أيضا عبر TNT Sports قائلا: "أنا محبط من النتيجة. فعلنا كل شيء مرة أخرى، لم نستقبل الكثير من الفرص، وصنعنا فرصا في نهاية المباراة وخلالها، لكن علينا الاستمرار".

وأضاف "نحاول دائما تقديم أفضل ما لدينا، سواء في الجري أو الأداء. الفوز على أرضنا مهم، لكننا سنواصل العمل".

وعن مطالبات سيتي بالحصول على ركلة جزاء قال: "لا شيء أقوله".

واختتم حديثه عن صراع اللقب قائلا: "سنواصل الطريق. سنواجه نيوكاسل في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم ريال مدريد في دوري الأبطال. نتعامل مع المباريات مباراة تلو الأخرى".

وفرض نوتنجهام التعادل على مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وعاد نوتنجهام من التأخر في المرتين ليفرض التعادل في النهاية.

وسجل أنطوان سيمينيو ورودري هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 31 و62.

بينما سجل مورجان جيبس وايت وإيليوت أندرسون هدفي نوتنجهام في الدقيقتين 56 و76.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن وست هام.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدرب نوتنجهام: أثبتنا أمام مانشستر سيتي أن كل مباراة فرصة لحصد النقاط روسينيور: الأداء الجماعي كان مميزا.. ولا أعلم لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء برناردو سيلفا: اعتدنا أن تذهب القرارات 50-50 ضدنا هذا الموسم أوسولا: هدفي أمام مانشستر يونايتد جاء بعد تدريبات كثيرة كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال نيوكاسل يوقف سلسلة مانشستر يونايتد الإيجابية بهدف أوسولا القاتل مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن
أخر الأخبار
الدوري السعودي - إنزاجي يحسم مصير بنزيمة أمام النجمة 4 دقيقة | سعودي في الجول
مدرب نوتنجهام: أثبتنا أمام مانشستر سيتي أن كل مباراة فرصة لحصد النقاط 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روسينيور: الأداء الجماعي كان مميزا.. ولا أعلم لماذا لم تحتسب ركلة الجزاء 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منافس بيراميدز - رغم رائعة زياش.. الجيش الملكي يلحق بـ الوداد الهزيمة الأولى في الدوري 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - فيفا يغرم الزمالك بسبب يانيك فيريرا.. وخطوة من القلعة البيضاء 48 دقيقة | الدوري المصري
برناردو سيلفا: اعتدنا أن تذهب القرارات 50-50 ضدنا هذا الموسم 59 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: فعلنا كل شيء أمام نوتنجهام لكننا لم نسجل ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 5 مارس 2026.. المقاولون ضد الأهلي ضمن 4 مباريات في الدوري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524592/جوارديولا-فعلنا-كل-شيء-أمام-نوتنجهام-لكننا-لم-نسجل