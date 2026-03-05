كاريك: لسنا سعداء بالنتيجة.. ونيوكاسل استحق الفوز

أبدى مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد غضبه من أداء فريقه بعد الخسارة أمام نيوكاسل، مؤكدا أن فريقه لم يكن على المستوى المطلوب.

وأشاد كاريك بأحقية نيوكاسل في تحقيق الثلاث نقاط، بعد الفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف واحد لمانشستر يونايتد.

وقال كاريك عبر TNT Sports: "لسنا سعداء بالطريقة التي لعبنا بها الليلة. المباراة كانت في أيدينا إلى حد كبير، لكن يجب منح نيوكاسل التقدير على أسلوبه".

وشدد "كنا نعلم أنها ستكون مواجهة صعبة، ووصلنا إلى مرحلة كان يمكننا خلالها الانطلاق، لكننا لم نفعل. أشعر بخيبة أمل كبيرة".

وأضاف "لا أعتقد أن اللعب بعشرة لاعبين هو السبب، لم نلعب بشكل جيد بما يكفي، ولا يمكننا اختلاق أعذار، الجميع يتحمل المسؤولية".

وواصل "الأمر يتعلق بجودة الأداء، وليس بالشخصية أو الرغبة في الفوز. من السهل قول ذلك عندما لا تحقق الانتصار، لكن المشكلة كانت في المستوى الفني".

وتابع "نيوكاسل استحق الفوز الليلة، ويؤلمني قول ذلك، لكنها الحقيقة. علينا العودة إلى العمل وأن نكون أفضل في المباراة المقبلة".

وأوضح "خسرنا مباراة واحدة فقط، لم نقدم الأداء الكافي، لكن في الصورة العامة نحن في وضع جيد، الهزيمة مؤلمة، لكننا سنكون أفضل في اللقاء القادم".

وأكمل "يجب أن نعود للعمل الجاد ونفعل الأمور التي قادتنا للفوز في مباريات سابقة، نحن فريق جيد، لكن الليلة لم تكن لنا".

واختتم كاريك تصريحاته قائلا "علينا أن نتعلم من هذه المباراة ونتحسن. تلقينا إشادة كبيرة مؤخرا واللاعبون يستحقونها، وهذه الخسارة لن تغير طريقتنا في التعامل مع المواجهة المقبلة. ما زال أمامنا الكثير لنلعب من أجله".

وأوقف نيوكاسل نتائج مانشستر يونايتد الإيجابية بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب سان جيمس بارك.

وسجل أنتوني جوردون وويليام أوسولا ثنائية نيوكاسل فيما سجل كاسيميرو هدف يونايتد الوحيد.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة لأول مرة منذ الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وهي الخسارة الأولى لمايكل كاريك في الدوري الإنجليزي مع يونايتد.

وظل يونايتد ثالثا رغم الخسارة برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

ورفع نيوكاسل رصيده لـ 39 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث عشر.

وللمرة الرابعة على التوالي يفوز نيوكاسل أمام أنصاره على يونايتد في الدوري الإنجليزي.