أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال

الخميس، 05 مارس 2026 - 00:48

كتب : FilGoal

أرتيتا مدرب أرسنال

تجاهل ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال حديث فابيان هورتزلر مدرب برايتون بعد المباراة التي جمعت بينهم في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وانتهت المباراة بتحقيق أرسنال انتصارا ثمينا بهدف دون مقابل في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وعند سؤال أرتيتا عن رأيه في حديث فابيان هورتزلر مدرب برايتون أن فريقه فقط من خاض مباراة اليوم قال: "السؤال التالي".

وواصل أرتيتا "أنا أحب لاعبي الفريق كثيرا، وأحب الطريقة التي نتنافس بها، إنه فوز كبير، كنا نعرف مدى صعوبة المباراة".

وأردف "قدمنا مباريات شديدة الكثافة قبل ذلك، لذا فهذا فوز مذهل جدا، الفريق كان إيجابي على المرمى اليوم وتمكنا من استغلال الفرصة التي سمحت لنا للتسجيل".

وكشف "اللاعبون خاضوا هذا الموسم مباريات أكثر من التي خاضوها الموسم الماضي، ويقدم الجميع كل ما يملك من مجهود في المباريات، وجميعنا نريد الانتصار بجميع المباريات".

وأتم "لدينا نقص في الهدوء في بعض اللحظات، وهناك قرارات يكون بها الكثير من التردد، لكن الأهم هو تحقيق الفوز والمقاتلة على لقب الدوري".

وحقق أرسنال انتصارا ثمينا أمام برايتون بهدف مقابل لا شيء في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي في لقاء أقيم أميكس ستيديوم.

وسجل ساكا هدف انتصار أرسنال الوحيد في المباراة رقم 300 له بقميص أرسنال.

ونجح أرسنال في تحقيق الانتصار في 10 مباريات الموسم الحالي بفارق هدف واحد.

ولم ينهزم أرسنال في آخر 12 مباراة خارج أرضه في جميع البطولات.

ووسع أرسنال الفارق بينه وبين مانشستر سيتي لـ7 نقاط بعدما تعادل سيتي أمام نوتنجهام فورست بـ2-2، حيث وصل أرسنال لـ67 نقطة وأصبح رصيد مانشستر سيتي 60 نقطة مع مباراة اضافية لصالح أرسنال خاضها أمام والفرهامبتون وانتهت بالتعادل 2-2 بسبب خوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي.

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا برايتون
