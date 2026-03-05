نيوكاسل يوقف سلسلة مانشستر يونايتد الإيجابية بهدف أوسولا القاتل

أوقف نيوكاسل نتائج مانشستر يونايتد الإيجابية بالفوز بنتيجة 2-1 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي على ملعب سان جيمس بارك.

وسجل أنتوني جوردون وويليام أوسولا ثنائية نيوكاسل فيما سجل كاسيميرو هدف يونايتد الوحيد.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ الهزيمة لأول مرة منذ الجولة 17 من الدوري الإنجليزي.

وهي الخسارة الأولى لمايكل كاريك في الدوري الإنجليزي مع يونايتد.

وظل يونايتد ثالثا رغم الخسارة برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن أستون فيلا.

ورفع نيوكاسل رصيده لـ 39 نقطة ارتقى بها للمركز الثالث عشر.

وللمرة الرابعة على التوالي يفوز نيوكاسل أمام أنصاره على يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وصف المباراة

اللقاء بدأ هادئا بين الفريقين دون أي فرصة محققة على مرمى الحارسين.

وفي الدقيقة 27 أشهر الحكم بطاقة صفراء لجاكوب رامسي لاعب نيوكاسل.

وفي الدقيقة 44 جاءت أولى الفرص الخطيرة، وفي الدقيقة 44 تصدى آرون رامسديل لتسديدة كونيا وتابعها بريان مبومو أعلى العارضة.

الإثارة كلها جاءت في وقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة 45+2 سقط رامسي أرضا داخل منطقة الجزاء وأشهر الحكم له بطاقة صفراء ثانية ثم حمراء.

بعد دقيقتين تحصل أنتوني جوردون على ركلة جزاء انبرى لها بنفسه وسجل من علامة جزاء في الدقيقة 45+5.

وفي الدقيقة 45+9 أدرك كاسيميرو التعادل برأسية بعد ركلة ثابتة نفذها برونو فيرنانديز.

شوط أول اُختزل الإثارة فيه خلال 9 دقائق وقت بدلا من الضائع كانت في الأساس 3 دقائق.

⚽️🥅 جوردون يسجل من علامة الجزاء! 🔥 كاسيميرو يرد سريعًا برأسية متقنة ويعيد اليونايتد للمباراة!#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/GFlWKVSZhk — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 4, 2026

وفي الشوط الثاني طالب لاعبو نيوكاسل بركلة جزاء على كوبي ماينو رفض الحكم احتسابها في الدقيقة 65.

وخطف ويليام أوسولا البديل في الدقيقة 90 الفوز لأصحاب الأرض كرة مباغتة بتسديدة مقوسة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء سكنت الشباك ولم يتحرك لها الحارس.

GOAL! Individual brilliance from substitute William Osula 😮‍💨 The 10 men of Newcastle lead late on ⚫️⚪️#beINPL #NEWMUN #NUFC pic.twitter.com/MdbZz9MXM6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 4, 2026

حاول يونايتد تفادي الخسارة في الوقت بدلا من الضائع لكن صافرة الحكم جاءت أبكر من الهدف.