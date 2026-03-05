مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن

تعرض مدافع دجيد سبينس لإصابة ستبعده عن مباراة توتنام هوتسبير أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بينما يأمل المدرب إيجور تودور في عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد.

دجيد سبينس النادي : توتنام هوتسبر توتنام هوتسبر

اللاعب البالغ 25 عامًا غاب أيضًا عن مواجهة فولام الأخيرة، حيث تبيّن إصابته بمشكلة في عضلة السمانة. وتكررت معاناته من نفس الإصابة سابقًا، إذ غاب عن مواجهتي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد خلال فبراير.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أكد تودور غياب سبينس لكنه أبدى تفاؤله بشأن إمكانية عودته سريعًا. وقال: "دجيد سبينس خارج الحسابات. نأمل أن يكون جاهزًا لمباراة دوري الأبطال".

غياب سبينس ليس الوحيد في صفوف السبيرز، إذ يعاني الفريق من إصابات متعددة. وفي غيابه أمام فولهام، تولى الشاب أرشي جراي مهمة اللعب في مركز الظهير الأيسر، لكن تودور يمتلك خيارات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة.

من بين هذه الخيارات، يبرز الشاب البرازيلي سانتوس السابق، الذي انضم لتوتنام مؤخرًا وظهر بشكل جيد في أولى مشاركاته أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

تودور ألمح إلى إمكانية منحه فرصة أساسية، قائلاً: "لقد كان جيدًا، رأيت فيه شيئًا مميزًا. هو موجود وينتظر فرصته".

خيار آخر يتمثل في إشراك رادو دراجوسين في قلب الدفاع مع نقل مكي فان دي فين إلى مركز الظهير الأيسر، خاصة أن الهولندي معتاد على اللعب في هذا المركز مع منتخب بلاده، مستفيدًا من سرعته الفائقة وقدراته الهجومية.

توتنام يمر بفترة صعبة، إذ لم يحقق الفوز في الدوري منذ فترة طويلة، وأي نتيجة سلبية أمام كريستال بالاس قد تضع الفريق في موقف أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، تبدو الإدارة غير راغبة في اتخاذ قرارات متسرعة بشأن تودور، خاصة أن تغييره مجددًا قد يعيد الفريق إلى نقطة الصفر.

