مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن

الخميس، 05 مارس 2026 - 00:06

كتب : ذكاء اصطناعي

دجيد سبينس

تعرض مدافع دجيد سبينس لإصابة ستبعده عن مباراة توتنام هوتسبير أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بينما يأمل المدرب إيجور تودور في عودته للمشاركة في دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد.

دجيد سبينس

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

اللاعب البالغ 25 عامًا غاب أيضًا عن مواجهة فولام الأخيرة، حيث تبيّن إصابته بمشكلة في عضلة السمانة. وتكررت معاناته من نفس الإصابة سابقًا، إذ غاب عن مواجهتي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد خلال فبراير.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أكد تودور غياب سبينس لكنه أبدى تفاؤله بشأن إمكانية عودته سريعًا. وقال: "دجيد سبينس خارج الحسابات. نأمل أن يكون جاهزًا لمباراة دوري الأبطال".

أخبار متعلقة:
تقرير إيطالي: بيريز مهتم بالتعاقد مع أليجري ليقود ريال مدريد تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل

غياب سبينس ليس الوحيد في صفوف السبيرز، إذ يعاني الفريق من إصابات متعددة. وفي غيابه أمام فولهام، تولى الشاب أرشي جراي مهمة اللعب في مركز الظهير الأيسر، لكن تودور يمتلك خيارات أخرى قد تكون أكثر ملاءمة.

من بين هذه الخيارات، يبرز الشاب البرازيلي سانتوس السابق، الذي انضم لتوتنام مؤخرًا وظهر بشكل جيد في أولى مشاركاته أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

تودور ألمح إلى إمكانية منحه فرصة أساسية، قائلاً: "لقد كان جيدًا، رأيت فيه شيئًا مميزًا. هو موجود وينتظر فرصته".

خيار آخر يتمثل في إشراك رادو دراجوسين في قلب الدفاع مع نقل مكي فان دي فين إلى مركز الظهير الأيسر، خاصة أن الهولندي معتاد على اللعب في هذا المركز مع منتخب بلاده، مستفيدًا من سرعته الفائقة وقدراته الهجومية.

توتنام يمر بفترة صعبة، إذ لم يحقق الفوز في الدوري منذ فترة طويلة، وأي نتيجة سلبية أمام كريستال بالاس قد تضع الفريق في موقف أكثر تعقيدًا. ومع ذلك، تبدو الإدارة غير راغبة في اتخاذ قرارات متسرعة بشأن تودور، خاصة أن تغييره مجددًا قد يعيد الفريق إلى نقطة الصفر.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

سبينس توتنام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير "هاتريك" جواو بيدرو يقود تشيلسي لهزيمة أستون فيلا برباعية مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(1) مانشستر يونايتد.. جووووووول قاااااااتل في قضية تعود لـ 2020.. الحكم بالسجن على ماجواير 15 شهرا في اليونان
أخر الأخبار
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة 13 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير إيطالي: بيريز مهتم بالتعاقد مع أليجري ليقود ريال مدريد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية 25 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524579/مدافع-توتنام-يغيب-عن-مواجهة-كريستال-بالاس-في-دربي-لندن