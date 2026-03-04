تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ناديي إنتر ويوفنتوس يدرسان إمكانية التعاقد مع حارس ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم صعوبة إتمام الصفقة.

أليسون انضم إلى ليفربول قادمًا من روما في صيف 2018، ومنذ ذلك الحين فرض نفسه كحارس أول بلا منازع، ولعب دورًا محوريًا في تتويجات الفريق، إذ تجاوز 300 مباراة بقميص "الريدز"، وحقق لقبين للدوري الإنجليزي، إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

الحارس البالغ من العمر 33 عامًا شارك في 30 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات، ما دفع كبار إيطاليا لمراقبة وضعه عن كثب.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" أن يوفنتوس يسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى بعد سلسلة نتائج دفاعية مخيبة، إذ لم يحافظ الفريق على نظافة شباكه منذ يناير واستقبل 18 هدفًا في ثماني مباريات، ليتراجع إلى المركز السادس في الدوري الإيطالي.

أما إنتر، فيستعد لمرحلة ما بعد السويسري يان سومر، المتوقع رحيله بنهاية الموسم، في ظل عدم رغبة النادي في تمديد عقده.

ورغم اهتمام العملاقين الإيطاليين، فإن رحيل أليسون يبدو غير مرجح في الوقت الحالي. وعقده مع ليفربول يدخل عامه الأخير هذا الصيف، لكن إدارة النادي لا تُظهر رغبة في التخلي عنه، بل قد تتحرك لتمديد عقده.

ويملك ليفربول خيارًا بديلًا بوجود الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، إلا أن الأخير لم ينجح حتى الآن في فرض نفسه بشكل كامل منذ انتقاله من فالنسيا.

العقبة الأكبر أمام يوفنتوس قد تكون راتب أليسون المرتفع، فضلًا عن صعوبة إقناع الحارس بالانضمام حال فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما يجعل بقاءه في "أنفيلد" هو السيناريو الأقرب حتى الآن.

