تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل

يدرس نادي توتنام هوتسبير التحرك للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التقلبات التي شهدها الفريق هذا الموسم، وظهور اسم الفرنسي الشاب روبن ريسير كأحد أبرز المرشحين.

موسم 2025-2026 الذي بدأ بطموحات كبيرة تحت قيادة المدرب توماس فرانك تحول سريعًا إلى كابوس، إذ يحتل "السبيرز" المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 28 مباراة، مع تهديد حقيقي بخسارة مقعد أوروبي وما يترتب عليه من تبعات مالية.

ووفقًا لتقارير صحفية نقلها موقع "سبورتس مول"، يراقب توتنام عن كثب حارس لانس، الذي لفت الأنظار في الدوري الفرنسي هذا الموسم بقدراته في التصدي ورد الفعل، إضافة إلى هدوئه في التعامل بالكرة وقدرته على بناء اللعب من الخلف، وهي صفات تتماشى مع توجه النادي للتعاقد مع حارس يجيد المشاركة في عملية التحضير.

ريسير (21 عامًا) انضم إلى لانس قادمًا من ستراسبورج مقابل نحو 3 ملايين يورو، ويمتد عقده حتى 2030، ما يمنح ناديه موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال وصول عروض رسمية. وتُقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وهو مبلغ يُعد مناسبًا لاستراتيجية توتنام التي تميل لضم مواهب شابة بأسعار معقولة.

التحرك نحو حارس جديد يأتي في ظل غموض مستقبل الإيطالي جوجليلمو فيكاريو على المدى الطويل، بينما لم يحصل البديل أنتونين كينسكي على فرص كافية هذا الموسم، ما أثار تساؤلات حول عمق مركز حراسة المرمى.

ومن المتوقع أن يواجه توتنام منافسة من نوتنجهام فورست ونيوكاسل يونايتد، ما قد يشعل الصراع على توقيع الحارس الفرنسي الواعد خلال الميركاتو الصيفي.

