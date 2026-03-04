تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 23:52

كتب : ذكاء اصطناعي

روبن ريسير حارس لانس الفرنسي

يدرس نادي توتنام هوتسبير التحرك للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل التقلبات التي شهدها الفريق هذا الموسم، وظهور اسم الفرنسي الشاب روبن ريسير كأحد أبرز المرشحين.

موسم 2025-2026 الذي بدأ بطموحات كبيرة تحت قيادة المدرب توماس فرانك تحول سريعًا إلى كابوس، إذ يحتل "السبيرز" المركز السادس عشر في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 28 مباراة، مع تهديد حقيقي بخسارة مقعد أوروبي وما يترتب عليه من تبعات مالية.

ووفقًا لتقارير صحفية نقلها موقع "سبورتس مول"، يراقب توتنام عن كثب حارس لانس، الذي لفت الأنظار في الدوري الفرنسي هذا الموسم بقدراته في التصدي ورد الفعل، إضافة إلى هدوئه في التعامل بالكرة وقدرته على بناء اللعب من الخلف، وهي صفات تتماشى مع توجه النادي للتعاقد مع حارس يجيد المشاركة في عملية التحضير.

أخبار متعلقة:
ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير

ريسير (21 عامًا) انضم إلى لانس قادمًا من ستراسبورج مقابل نحو 3 ملايين يورو، ويمتد عقده حتى 2030، ما يمنح ناديه موقفًا تفاوضيًا قويًا في حال وصول عروض رسمية. وتُقدر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وهو مبلغ يُعد مناسبًا لاستراتيجية توتنام التي تميل لضم مواهب شابة بأسعار معقولة.

التحرك نحو حارس جديد يأتي في ظل غموض مستقبل الإيطالي جوجليلمو فيكاريو على المدى الطويل، بينما لم يحصل البديل أنتونين كينسكي على فرص كافية هذا الموسم، ما أثار تساؤلات حول عمق مركز حراسة المرمى.

ومن المتوقع أن يواجه توتنام منافسة من نوتنجهام فورست ونيوكاسل يونايتد، ما قد يشعل الصراع على توقيع الحارس الفرنسي الواعد خلال الميركاتو الصيفي.

من لندن إلى الشرق الأوسط.. HaytersTV تطلق نسختها العربية بالشراكة مع FilGoal.com

توتنام الدوري الإنجليزي روبن ريسير
نرشح لكم
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير "هاتريك" جواو بيدرو يقود تشيلسي لهزيمة أستون فيلا برباعية مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(1) مانشستر يونايتد.. جووووووول قاااااااتل في قضية تعود لـ 2020.. الحكم بالسجن على ماجواير 15 شهرا في اليونان
أخر الأخبار
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة 13 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير إيطالي: بيريز مهتم بالتعاقد مع أليجري ليقود ريال مدريد 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية 25 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524574/تقرير-حارس-لانس-مطلوب-في-توتنام-الموسم-المقبل