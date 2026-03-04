ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد

لا يزال مستقبل كوبي ماينو مع مانشستر يونايتد غير محسوم، رغم التحول الكبير في وضعه داخل الفريق منذ تولي مايكل كاريك القيادة الفنية.

كوبي ماينو النادي : مانشستر يونايتد

وكان الدولي الإنجليزي طلب الرحيل على سبيل الإعارة الصيف الماضي، وكرر رغبته في يناير بعدما اتضح أنه لا يُعد خيارًا أساسيًا في حسابات المدرب السابق روبن أموريم.

لكن الأمور تغيّرت بشكل جذري مع وصول كاريك، إذ شارك ماينو أساسيًا في جميع مباريات الفريق بالدوري تحت قيادته، في وقت أصبح فيه كاريك المرشح الأبرز لتولي المهمة بشكل دائم هذا الصيف.

ورغم العلاقة القوية بين اللاعب ومدربه الحالي، فإن بعض الملفات العالقة ما زالت تؤثر على مستقبله.

عقد ماينو يمتد حتى يونيو 2027، ويُعد من أقل لاعبي الفريق أجرًا بحوالي 25 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، ارتفعت فرص توقيعه على عقد جديد في "أولد ترافورد" بعد عودته القوية، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول الراتب.

إدارة يونايتد مستعدة لعرض 100 ألف جنيه أسبوعيًا، لكن المستوى الذي يقدمه اللاعب قد يدفع ممثليه للمطالبة بمبلغ أكبر.

التقارير تشير أيضًا إلى أن ماينو كان منفتحًا على التوصل إلى حل وسط بشأن راتبه، لكنه لم يتلق ردًا واضحًا من النادي إلا بعد رحيل أموريم في يناير.

وسبق أن ارتبط اسمه بالانتقال إلى نابولي على سبيل الإعارة، كما تواصل تشيلسي للاستفسار عن إمكانية ضمه.

ماينو، الذي عاد بقوة إلى حسابات منتخب إنجلترا، قدم ثلاث تمريرات حاسمة في 21 مباراة هذا الموسم، ويمتلك إجمالًا 93 مشاركة بقميص مانشستر يونايتد في جميع البطولات، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 5، ما يجعله أحد أهم الملفات التي تسعى الإدارة لحسمها قبل انطلاق الموسم الجديد.

