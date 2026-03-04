لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 23:39

كتب : محمد سمير

رودري - مانشستر سيتي

أوقف نوتنجهام فورست سلسلة انتصارات مانشستر سيتي ليبتعد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي.

وفرض نوتنجهام التعادل على مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وعاد نوتنجهام من التأخر في المرتين ليفرض التعادل في النهاية.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

ورفع نوتنجهام رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن وست هام.

وسجل أنطوان سيمينيو ورودري هدفي مانشستر سيتي في الدقيقتين 31 و62.

بينما سجل مورجان جيبس وايت وإيليوت أندرسون هدفي نوتنجهام في الدقيقتين 56 و76.

وصف المباراة

بدأ مانشستر سيتي اللقاء بضغط قوي من أجل افتتاح التسجيل مبكرا مع تماسك دفاعات نوتنجهام.

ونجح أنطوان سيمينيو من استغلال عرضية ريان شرقي وتحويلها داخل شباك سيلس بطريقة رائعة في الدقيقة 31.

وظهر نوتنجهام بصورة أفضل في الشوط الثاني من أجل إدراك التعادل.

ونجح جيبس وايت من تسجيل التعادل في الدقيقة 57 بطريقة رائعة "بكعب" القدم.

ولم يتأخر رد مانشستر سيتي طويلا إذ نجح رودري في تسجيل التعادل بعدما حول ركلة ركنية عن طريق آيت نوري برأسية رائعة داخل الشباك في الدقيقة 62.

ونجح أندرسون في التعادل مجددا في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة على يسار جيانلويجي دوناروما.

واستمر ضغط مانشستر سيتي في الربع ساعة الأخيرة بحثا عن خطف نقاط المباراة.

وأنقذ موريلو كوستا لاعب نونتجهام هدفا محققا في الدقيقة 99 بعد ضغط مهاجمي مانشستر سيتي، لينقذ كوستا الكرة من على خط المرمى.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على وست هام في الجولة المقبلة يوم 14 مارس الجاري.

