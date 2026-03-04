"هاتريك" جواو بيدرو يقود تشيلسي لهزيمة أستون فيلا برباعية

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 23:38

كتب : FilGoal

جواو بيدرو مهاجم تشيلسي

قاد جواو بيدرو مهاجم تشيلسي فريقه لفوز كبير على أستون فيلا برباعية مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51 في المركز الرابع.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة الثانية بهدف رائع سجله البرازيلي دوجلاس لويز بكعب القدم.

لكن تشيلسي رد بقوة وسجل جواو بيدرو هدف التعادل في الدقيقة 35.

وسجل أستون فيلا هدفا ثانيا عن طريق أولي واتكينز لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وعاد جواو بيدرو ليسجل هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 45+5 وقبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني جاء الدور على كول بالمر ليسجل هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

واختتم جواو بيدرو رباعية تشيلسي وسجل هدفه الثالث "الهاتريك" لإي الدقيقة 64.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليستعيد تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي.

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
