"هاتريك" جواو بيدرو يقود تشيلسي لهزيمة أستون فيلا برباعية

قاد جواو بيدرو مهاجم تشيلسي فريقه لفوز كبير على أستون فيلا برباعية مقابل هدف في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وحقق تشيلسي الفوز خارج ملعبه في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ليرفع رصيده إلى النقطة 48 في المركز الخامس.

وتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 51 في المركز الرابع.

تقدم أستون فيلا في الدقيقة الثانية بهدف رائع سجله البرازيلي دوجلاس لويز بكعب القدم.

دوغلاس لويس يفتتح التسجيل مبكراً لأستون فيلا

لكن تشيلسي رد بقوة وسجل جواو بيدرو هدف التعادل في الدقيقة 35.

وسجل أستون فيلا هدفا ثانيا عن طريق أولي واتكينز لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل.

وعاد جواو بيدرو ليسجل هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 45+5 وقبل نهاية الشوط الأول.

جواو بيدرو يمنح التقدم للبلوز بعد تسجيله للهدف الثاني

وفي الشوط الثاني جاء الدور على كول بالمر ليسجل هدف تشيلسي الثالث في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بالمر يتألق ويسجل الهدف الثالث لتشلسي

واختتم جواو بيدرو رباعية تشيلسي وسجل هدفه الثالث "الهاتريك" لإي الدقيقة 64.

هاتريك للمتألق جواو بيدرو ماذا يحدث لأستون فيلا؟!

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليستعيد تشيلسي انتصاراته في الدوري الإنجليزي.