مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(1) مانشستر يونايتد.. مطالبات بركلة جزاء

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

نيوكاسل - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

أخبار متعلقة:
كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد كاريك: ما يحدث خلال الركنيات فاق الحد.. وبرونو أظهر شخصية حقيقة مع مانشستر يونايتد دالوت: يجب أن يحصل ماجواير على عقد جديد مع مانشستر يونايتد كاريك: الفوز على كريستال بالاس خطوة كبيرة في مشوار مانشستر يونايتد

--

ق 65: مطالبات بركلة جزاء لنيوكاسل بداعي وجود لمسة يد على ماينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: جووول التعاااادل كاسيميرو يسجل برأسية من ركلة ثابتة نفذها برونو

ق 45+5: جووول أووول لنيوكاسل من علامة الجزاء

ق 45+2: بطاقة حمراء لرامسي بعد تحصله على صفراء ثانية إثر إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء

ق 44: رامسديل يمنع فرصة كونيا ومتابعة مبومو تعلو العارضة

ق 27: بطاقة صفراء لجاكوب رامسي لاعب نيوكاسل

بداية اللقاء

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد لمصلحة أرسنال.. نوتنجهام يوقف سلسلة انتصارات مانشستر سيتي بتعادل مثير "هاتريك" جواو بيدرو يقود تشيلسي لهزيمة أستون فيلا برباعية في قضية تعود لـ 2020.. الحكم بالسجن على ماجواير 15 شهرا في اليونان
أخر الأخبار
مدافع توتنام يغيب عن مواجهة كريستال بالاس في دربي لندن 3 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الـ300.. ساكا يقود أرسنال للفوز أمام برايتون ويوسع الفارق مع مانشستر سيتي 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة يعود لتدريبات الهلال استعدادا لمواجهة النجمة 4 دقيقة | سعودي في الجول
تقرير إيطالي: بيريز مهتم بالتعاقد مع أليجري ليقود ريال مدريد 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: منافسة إيطالية ثنائية لمحاولة ضم أليسون من ليفربول 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أبو زهرة: كل الحلول مطروحة لإقامة مباراة مصر ضد السعودية الودية 16 دقيقة | منتخب مصر
تقرير: حارس لانس مطلوب في توتنام الموسم المقبل 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ديلي ميل: مستقبل كوبي ماينو لم يحسم مع مانشستر يونايتد 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524557/مباشر-الدوري-الإنجليزي-نيوكاسل-1-1-مانشستر-يونايتد-مطالبات-بركلة-جزاء