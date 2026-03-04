مباشر الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (1)-(1) مانشستر يونايتد.. مطالبات بركلة جزاء
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:59
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.
--
ق 65: مطالبات بركلة جزاء لنيوكاسل بداعي وجود لمسة يد على ماينو
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+9: جووول التعاااادل كاسيميرو يسجل برأسية من ركلة ثابتة نفذها برونو
ق 45+5: جووول أووول لنيوكاسل من علامة الجزاء
ق 45+2: بطاقة حمراء لرامسي بعد تحصله على صفراء ثانية إثر إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء
ق 44: رامسديل يمنع فرصة كونيا ومتابعة مبومو تعلو العارضة
ق 27: بطاقة صفراء لجاكوب رامسي لاعب نيوكاسل
بداية اللقاء
