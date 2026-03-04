انتهت الدوري الإنجليزي - نيوكاسل (2)-(1) مانشستر يونايتد.. فوز قاتل

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:59

كتب : FilGoal

نيوكاسل - مانشستر يونايتد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 51 نقطة فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ 13 برصيد 36 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90: جووووول قاااااتل من أوسلوا في الشباك

ق 65: مطالبات بركلة جزاء لنيوكاسل بداعي وجود لمسة يد على ماينو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+9: جووول التعاااادل كاسيميرو يسجل برأسية من ركلة ثابتة نفذها برونو

ق 45+5: جووول أووول لنيوكاسل من علامة الجزاء

ق 45+2: بطاقة حمراء لرامسي بعد تحصله على صفراء ثانية إثر إدعاء السقوط داخل منطقة الجزاء

ق 44: رامسديل يمنع فرصة كونيا ومتابعة مبومو تعلو العارضة

ق 27: بطاقة صفراء لجاكوب رامسي لاعب نيوكاسل

بداية اللقاء

مانشستر سيتي نيوكاسل الدوري الإنجليزي
