من أجل التدرب.. ديلي آلي يعود إلى توتنام

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:45

كتب : ذكاء اصطناعي

توتنام - ديلي آلي

عاد الدولي الإنجليزي السابق ديلي آلي، لفريقه السابق توتنام هوتسبير من جديد، ولكن هذه المرة ليس كلاعب.

وقرر ديلي آلي العودة إلى توتنام من أجل خوض التدريبات مع الفريق للحفاظ على لياقته البدنية، وذلك بعد رحيله عن نادي كومو الإيطالي بفسخ تعاقده.

لاعب الوسط الهجومي السابق للسبيرز، الذي قضى سبع سنوات في شمال لندن قبل مغادرته عام 2022، حصل على إذن بالتدرب بشكل فردي في مركز تدريبات "هوتسبير واي"، في محاولة لاستعادة جاهزيته البدنية.

ويعاني آلي من مشكلات متكررة في اللياقة خلال المواسم الأخيرة، وظل دون نادٍ منذ فسخ ارتباطه بكومو في سبتمبر الماضي.

ولم يشارك صاحب الـ29 عامًا سوى في مباراة واحدة فقط خلال موسم 2024-2025 مع الفريق الإيطالي.

عودة آلي إلى تدريبات توتنام لا تعني وجود مفاوضات بشأن عقد جديد حتى الآن، لكنها خطوة تمنحه فرصة لإعادة بناء مستواه البدني تمهيدًا للبحث عن محطة جديدة في مسيرته.

وبعد رحيله عن توتنام لعب ديلي آلي مع إيفرتون وبشكتاش قبل أن ينضم إلى كومو الإيطالي.

توتنام الدوري الإنجليزي ديلي ألي
