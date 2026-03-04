مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتنجهام.. انطلاق المباراة

يستضيف مانشستر سيتي فريق نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------

انطلاق المباراة