مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0)-(0) نوتنجهام.. انطلاق المباراة

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

يستضيف مانشستر سيتي فريق نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

--------------------

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي نوتنجهام
