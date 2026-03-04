انتهت الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2)-(2) نوتنجهام.. نهاية المباراة
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:28
كتب : FilGoal
يستضيف مانشستر سيتي فريق نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما نوتنجهام في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.
--------------------
نهاية المباراة
ق99 موريلو ينقذ من على خط مرمى نوتنجهام
ق94 مطالبات لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء
ق90 احتساب 7 دقائق وقت بدل من الضائع
ق77 جووووووووول التعادل أندرسون
ق62 جوووووول رودري يتقدم لمانشستر سيتي
ق57 جوووووووول التعادل عن طريق جيبس وايت
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق31 جوووووول سيمينيو
ق15 سيطرة من مانشستر سيتي دون خطورة
انطلاق المباراة
