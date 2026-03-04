مباشر الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1)-(0) تشيلسي.. مارتينيز يتألق

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:05

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ليدز يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد تشيلسي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

ق 6: جواو بيدرو يهدر بعد عرضية من جارناتشو ومارتينيز يتألق

ق 3: جوووووووول أول دوجلاس لويز

انطلاق المباراة

تشيلسي أستون فيلا الدوري الإنجليزي
