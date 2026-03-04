انتهت الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1)-(4) تشيلسي.. فوز البلوز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد تشيلسي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــ

نهاية المباراة

ق65: جوووووووول هاتريك جواو بيدرو

ق 55: جوووووووووول الثالث بالمر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-1

ق 45+5: جوووول الثاني جواو بيدرو

ق 42: إلغاء الهدف بسبب التسلل

ق 41: جووووول الثاني واتكينز

ق 35: جووووول جواو بيدرو والتعادل

ق 6: جواو بيدرو يهدر بعد عرضية من جارناتشو ومارتينيز يتألق

ق 3: جوووووووول أول دوجلاس لويز

انطلاق المباراة