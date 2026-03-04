انتهت الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (1)-(4) تشيلسي.. فوز البلوز
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أستون فيلا ضد تشيلسي في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
ـــــــــــــــــــــــ
نهاية المباراة
ق65: جوووووووول هاتريك جواو بيدرو
ق 55: جوووووووووول الثالث بالمر
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي 2-1
ق 45+5: جوووول الثاني جواو بيدرو
ق 42: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 41: جووووول الثاني واتكينز
ق 35: جووووول جواو بيدرو والتعادل
ق 6: جواو بيدرو يهدر بعد عرضية من جارناتشو ومارتينيز يتألق
ق 3: جوووووووول أول دوجلاس لويز
انطلاق المباراة
نرشح لكم
