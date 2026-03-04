أحد الحلول الهامة.. الترجي يستعيد لاعبه قبل مواجهة الأهلي

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 21:02

كتب : FilGoal

الترجي التونسي

استعاد الترجي التونسي إبراهيما كيتا الظهير الأيمن للفريق وذلك قبل مواجهة الأهلي.

ويستعد الترجي لمواجهة الأهلي في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا، وتقام مباراة الذهاب في رادس والإياب في استاد القاهرة.

وأصبح الظهير الأيمن المالي جاهزا للمباراة بعدما أنهى عقوبة الإيقاف الخاصة به بعد حصوله على 3 إنذارات في مرحلة المجموعات.

ويعد كيتا أحد الحلول الهامة في الترجي مع كتيبة المدرب الفرنسي باتريس بوميل.

وتقام مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي يوم 15 مارس الجاري، والإياب يوم 21 من الشهر ذاته.

ويدير المباراة الحكم السنغالي عيسى سي.

ويعاونه كل من:

جبريل كمارا ونوح بانجورا وعبد الله ضيوف.

بينما يتواجد على تقنية الفيديو كل من:

أحمد امتياز هيرال من موريشيوس.

والأنجولي جيرسون إيميليو دوس سانتوس.

وأدار عيسى سي مباراتين للأهلي من قبل ومنها ذكرى أليمة.

الأولى كانت أمام صنداونز في جنوب إفريقيا خلال دور المجموعات من عام 2023 وانتهت بخسارة الأهلي 5-2.

والثانية كانت أمام إيجل نوار في الدور التمهيدي للبطولة في الموسم الجاري، وفاز الأهلي بهدف دون رد.

وتشهد مواجهة الأهلي والترجي ظهور التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الأهلي أمام فريقه السابق.

