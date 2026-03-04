تشكيل مانشستر سيتي - عودة هالاند أمام نوتنجهام.. وفودين وشرقي أساسيان

عاد إيرلينج هالاند لقيادة هجوم مانشستر سيتي أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

إيرلينج هالاند النادي : مانشستر سيتي مانشستر سيتي

ويستضيف مانشستر سيتي فريق نوتنجهام ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

وكان هالاند قد غاب عن مواجهة ليدز التي انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدف دون مقابل.

ويجلس عمر مرموش على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتيوس نونيز – روبن دياز – مارك جيهي – ريان آيت نوري.

الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – فيل فودين.

الهجوم: أنطوان سيمينيو – إيرلينج هالاند - ريان شرقي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 59 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر 4 مباريات خاضهم الفريق بالدوري الإنجليزي.