تقرير: توماس فرانك يقترب من تدريب كريستال بالاس

دخل الدنماركي توماس فرانك مدرب توتنام هوتسبير السابق، دائرة اهتمامات نادي كريستال بالاس لتدريب الفريق الموسم المقبل.

وأعلن أوليفر جلاسنر مدرب كريستال بالاس، رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.

وكشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن بحث كريستال بالاس عن خلفية لـ جلاسنر يمتلك نفس أسلوب لعبه.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الخبرة في الدوري الإنجليزي سيكون أمرا بالغ الأهمية في اختيار المدرب القادم.

ويناسب فرانك ميزانية نادي كريستال بالاس وطموحاته نظرا لسجله الحافل مع فريق برينتفورد، بحسب الصحيفة.

وتوج جلاسنر ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي وأيضا كأس الدرع الخيرية في الموسم الجاري مع كريستال بالاس.

وقاد فرانك فريق برينتفورد خلال الفترة من 218 حتى 2025 ليقود الفريق للتأهل للدوري الإنجليزي، والتواجد بين الكبار.

ولم ينجح فرانك في تجربته مع نادي توتنام بعد 8 أشهر.

ولعب سبيرز تحت قيادة فرانك 38 مباراة، حقق الفوز في 13، وتعادل 10، فيما خسر 15 مباراة.

