كاريك يتحدث عن مستقبله مع مانشستر يونايتد

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 15:51

كتب : FilGoal

مايكل كاريك - مانشستر يونايتد

تحدث مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد عن مستقبله مع النادي الإنجليزي.

وتولى كاريك تدريب يونايتد بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي لكن نتائجه الغير متوقعة فتحت الباب أمام إمكانية توقيعه على عقد طويل الأمد مع الشياطين الحمر.

وقال مايكل كاريك في تصريحات للصحفيين: "مستقبلي مع مانشستر يونايتد؟ أحب التواجد هنا والقيام بما أقوم به. لا أتخذ قراراتي لتحقيق نتائج سريعة وقصيرة الأجل".

وشدد المدرب الإنجليزي "مسؤوليتي مهما طالت مدة بقائي، هي اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة النادي على المدى البعيد".

وخاض كاريك 7 مباريات مع مانشستر يونايتد، استطاع تحقيق في 6 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.

وفاز مانشستر يونايتد على كريستال بالاس بهدفين لهدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

ورفع مانشستر يونايتد بهذا الفوز رصيده إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل مساء الأربعاء ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي مايكل كاريك
