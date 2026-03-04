تقييم صلاح أمام ولفرهامبتون من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 11:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام ولفرهامبتون

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك ولفرهامبتون في المباراة التي شهدت كسر صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في خسارة ليفربول من ولفرهامبتون بنتيجة 1-2 في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام ولفرهامبتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

أخبار متعلقة:
هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول صلاح ينهي صيامه التهديفي ويسجل لأول مرة بعد 10 مباريات في الدوري الإنجليزي كريم أحمد: أحاول أن أتبع محمد صلاح.. وهذا هو الفارق بين الكرة المصرية والإنجليزية تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية

تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.7 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان ميلوس كيركيز بمتوسط تقييم بلغ 6.4 درجة.

ويلعب نجم بازل السابق موسمه التاسع بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 431 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 253 هدفا وصنع 118 هدفا.

وتوج بـ9 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022، وأخيرا الدوري الإنجليزي 2024-2025.

تابع صفحة HaytersTV Arabic على فيسبوك من هنا

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
فان دايك: كنا سيئين أمام ولفرهامبتون سلوت: من الجيد أننا سنواجه ولفرهامبتون مرة أخرى بعد أيام إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول صلاح ينهي صيامه التهديفي ويسجل لأول مرة بعد 10 مباريات في الدوري الإنجليزي انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (2)-(1) ليفربول.. خسارة رفاق صلاح تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر
أخر الأخبار
بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. جميع مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 4 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك: رودريجو لعب وهو مصاب بقطع جزئي في الرباط الصليبي منذ 2023 36 دقيقة | الدوري الإسباني
تحضيرا لتصفيات كأس إفريقيا.. حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب مصر للناشئين 57 دقيقة | منتخب مصر
رغم اقتراب الملحق العالم.. منتخب العراق: لم نحصل على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن 58 دقيقة | الوطن العربي
سبورت: ريال مدريد يفكر في إعارة ماستانتونو ساعة | الدوري الإسباني
ترامب: انسحاب إيران من كأس العالم لا يهمني.. إنها على وشك الإنهيار ساعة | منتخب مصر
سبورت تكشف مدة غياب كوندي وبالدي عن برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
كورييري ديلو سبورت: ريال مدريد يهدد مسيرة أليجري مع ميلان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 الأهلي يعلن تأييد المحكمة الراضية لأحقيته في التتويج بدوري الموسم الماضي 4 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير
/articles/524514/تقييم-صلاح-أمام-ولفرهامبتون-من-الصحف-الإنجليزية