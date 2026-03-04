فان دايك: كنا سيئين أمام ولفرهامبتون

أبدى الهولندي فيرجيل فان دايك قائد ليفربول خيبة أمله بعد الخسارة أمام ولفرهامبتون، مؤكدًا أن الفريق يتحمل مسؤولية النتيجة.

وحقق ولفرهامبتون أكبر مفاجآت الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك بعدما نجح في هزيمة ليفربول بهدفين لهدف.

وقال فان دايك في تصريحات لشبكة TNT Sports: "الأمر يعود إلينا. كنا بطيئين، متوقعين في تحركاتنا، سيئين في الاستحواذ واتخاذ القرارات. لم نستقبل فرصًا كثيرة، لكن عندما تؤدي بهذا الشكل فمن الطبيعي أن تكون النتيجة هكذا، وهذه حقيقة. الأمر مخيب للآمال".

وعن البداية الباهتة للمباراة أوضح: "لا يوجد سبب واحد لذلك. في الوقت الحالي يتم تحليل كل شيء بشكل مبالغ فيه. كفريق نريد أن نبدأ المباراة بأفضل صورة ممكنة، وقد فعلنا ذلك في اللقاء السابق، لكن اليوم رغم استحواذنا الأكبر، اتخذنا قرارات خاطئة ولم ننجح في الوصول إلى اللمسة الأخيرة".

وبشأن الأهداف التي استقبلها الفريق قال: "استقبال الأهداف أمر محبط دائمًا. كنا قادمين من مباراتين بشباك نظيفة وكنا صلبين دفاعيًا، لكن هذا ما حدث. علينا أن نتحرك سريعًا، لأننا سنعود إلى هنا بعد أيام قليلة ونريد تقديم أداء جيد في كأس الاتحاد الإنجليزي".

واستطاع ولفرهامبتون الذي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الفوز على ليفربول في كبرى مفاجآت الموسم حتى الآن.

ويعد الانتصار هو الأول لفريق ولفرهامبتون في الدوري بعد 8 مباريات دون أي فوز، حقق خلالها 4 تعادلات و4 هزائم.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 16 ولا يزال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 48 في المركز الخامس.

ولم يساعد هدف النجم المصري محمد صلاح ليفربول في تفادي الهزيمة، بعدما سجل التعادل لفريقه في الوقت القاتل.

