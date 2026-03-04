سلوت: من الجيد أننا سنواجه ولفرهامبتون مرة أخرى بعد أيام

الأربعاء، 04 مارس 2026 - 00:59

أعرب الهولندي أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عن استيائه عقب الخسارة 2-1 أمام ولفرهامبتون، مؤكدًا أن فريقه لم يقدم الشوط الأول المطلوب، رغم تحسن الأداء بعد الاستراحة.

وحقق ولفرهامبتون أكبر مفاجآت الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك بعدما نجح في هزيمة ليفربول بهدفين لهدف.

وقال سلوت لشبكة TNT Sports: "النتيجة سيئة. الشوط الأول كان بعيدًا تمامًا عن المستوى الجيد، بينما كان الشوط الثاني أفضل. أظهرنا إلحاحًا أكبر واقتربنا تدريجيًا من التسجيل، لكنهم سجلوا من أول مرة وصلوا فيها إلى محيط منطقة الجزاء".

وأضاف: "رد فعلنا كان فوريًا، سددنا كرة في القائم، ثم سجل محمد صلاح، وكنا قريبين مرتين من تسجيل هدف الفوز. في النهاية استقبلنا هدفًا من تسديدة غيرت اتجاهها، ولم تكن حتى فرصة حقيقية".

وتابع: "لم نمنحهم فرصًا تُذكر، ولم نصنع الكثير، لكننا خلقنا أكثر مما فعلوا. ومع ذلك، النتيجة مرة أخرى خسارة 2-1. نخسر مباريات كثيرة ونهدر نقاطًا عديدة. هل كان الهدف في الوقت الإضافي مجددًا؟ المباريات الثلاث التي خسرناها في آخر 22 مباراة كانت كلها في الوقت الإضافي".

وعن مواجهة ولفرهامبتون مجددًا يوم الجمعة في كأس الاتحاد الإنجليزي قال: "نعم، وهذا أمر جيد، لأن لدينا ما نثبته يوم الجمعة".

واستطاع ولفرهامبتون الذي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الفوز على ليفربول في كبرى مفاجآت الموسم حتى الآن.

ويعد الانتصار هو الأول لفريق ولفرهامبتون في الدوري بعد 8 مباريات دون أي فوز، حقق خلالها 4 تعادلات و4 هزائم.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 16 ولا يزال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 48 في المركز الخامس.

ولم يساعد هدف النجم المصري محمد صلاح ليفربول في تفادي الهزيمة، بعدما سجل التعادل لفريقه في الوقت القاتل.

