إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 00:46
كتب : FilGoal
حقق إيفرتون الفوز على بيرنلي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
ورفع إيفرتون رصيده إلى النقطة 43 في المركز الثامن.
بينما ازداد موقف بيرنلي صعوبة بعد هذه الهزيمة ليتوقف رصيده عند النقطة 19 في المركز الـ19 وقبل الأخير.
وسجل ثنائية فوز إيفرتون كل من دوسبري هال وتاركوفسكي.
وفي مباراة أخرى فاز سندرلاند على ليدز يونايتد بهدف دون رد.
ورفع سندرلاند رصيده إلى النقطة 40 في المركز الـ11، بينما تجمد رصيد ليدز عند النقطة 31 في المركز الـ15.
كما تعادل بورنموث مع برينتفورد سلبيا، ليرفع بورنموث رصيده إلى النقطة 40 في المركز التاسع، ويصل برينتفورد إلى النقطة 44 في المركز السابع.
