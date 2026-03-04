هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 00:19
كتب : عمرو عبد المنعم
حقق ولفرهامبتون أكبر مفاجآت الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك بعدما نجح في هزيمة ليفربول بهدفين لهدف.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
واستطاع ولفرهامبتون الذي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الفوز على ليفربول في كبرى مفاجآت الموسم حتى الآن.
ويعد الانتصار هو الأول لفريق ولفرهامبتون في الدوري بعد 8 مباريات دون أي فوز، حقق خلالها 4 تعادلات و4 هزائم.
ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 16 ولا يزال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.
بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 48 في المركز الخامس.
ولم يساعد هدف النجم المصري محمد صلاح ليفربول في تفادي الهزيمة، بعدما سجل التعادل لفريقه في الوقت القاتل.
تقدم ولفرهامبتون في الدقيقة 78 بهجمة مرتدة متقنة أنهاها رودريجو جوميز في شباك ليفربول.
video:1
وولفرهامبتون يفتتح التسجيل عن طريق رودريغو غوميز ⚽️🔥#الدوري_الإنجليزي | #وولفرهامبتون | #ليفربول pic.twitter.com/FbjRXFKLzM— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2026
لكن صلاح نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 83 بمجهود فردي بعدما قطع الكرة وانطلق نحو المرمى وسجل الهدف.
لينهي صيامه التهديفي ويسجل لأول مرة بعد 9 مباريات في الدوري الإنجليزي.
video:2
محمد صلاح يدرك التعادل سريعاً ويشعل اللقاء 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #وولفرهامبتون | #ليفربول pic.twitter.com/Tk91y3OwO9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2026
لكن ولفرهامبتون نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+3 بتسديدة من أندري اصطدمت في جو جوميز مدافع ليفربول وغيرت مسارها إلى شباك أليسون.
لتنتهي المباراة بكبرى مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم وخسارة ليفربول أمام متذيل الترتيب.