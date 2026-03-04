هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول

حقق ولفرهامبتون أكبر مفاجآت الدوري الإنجليزي حتى الآن، وذلك بعدما نجح في هزيمة ليفربول بهدفين لهدف.

واستطاع ولفرهامبتون الذي يحتل المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الفوز على ليفربول في كبرى مفاجآت الموسم حتى الآن.

ويعد الانتصار هو الأول لفريق ولفرهامبتون في الدوري بعد 8 مباريات دون أي فوز، حقق خلالها 4 تعادلات و4 هزائم.

ورفع ولفرهامبتون رصيده إلى النقطة 16 ولا يزال في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد ليفربول عند النقطة 48 في المركز الخامس.

ولم يساعد هدف النجم المصري محمد صلاح ليفربول في تفادي الهزيمة، بعدما سجل التعادل لفريقه في الوقت القاتل.

تقدم ولفرهامبتون في الدقيقة 78 بهجمة مرتدة متقنة أنهاها رودريجو جوميز في شباك ليفربول.

video:1

لكن صلاح نجح في إدراك التعادل في الدقيقة 83 بمجهود فردي بعدما قطع الكرة وانطلق نحو المرمى وسجل الهدف.

لينهي صيامه التهديفي ويسجل لأول مرة بعد 9 مباريات في الدوري الإنجليزي.

video:2

لكن ولفرهامبتون نجح في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 90+3 بتسديدة من أندري اصطدمت في جو جوميز مدافع ليفربول وغيرت مسارها إلى شباك أليسون.

لتنتهي المباراة بكبرى مفاجآت الدوري الإنجليزي هذا الموسم وخسارة ليفربول أمام متذيل الترتيب.