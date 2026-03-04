صلاح ينهي صيامه التهديفي ويسجل لأول مرة بعد 10 مباريات في الدوري الإنجليزي

أنهى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون.

وسجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 83 بعدما قطع الكرة من الدفاع وسددها في الشباك ولم يستطع الحارس التصدي لها.

ويعد الهدف هو الأول لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعدما غاب عن التسجيل في المباريات الـ10 السابقة.

كما وصل صلاح لهدفه رقم 8 في الموسم الجاري في مختلف البطولات مع ليفربول في 30 مباراة.

