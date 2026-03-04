صلاح ينهي صيامه التهديفي ويسجل لأول مرة بعد 10 مباريات في الدوري الإنجليزي
الأربعاء، 04 مارس 2026 - 00:04
كتب : FilGoal
أنهى محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول صيامه التهديفي في الدوري الإنجليزي أمام ولفرهامبتون.
وسجل محمد صلاح هدف تعادل ليفربول أمام ولفرهامبتون في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.
وجاء هدف صلاح في الدقيقة 83 بعدما قطع الكرة من الدفاع وسددها في الشباك ولم يستطع الحارس التصدي لها.
ويعد الهدف هو الأول لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي بعدما غاب عن التسجيل في المباريات الـ10 السابقة.
كما وصل صلاح لهدفه رقم 8 في الموسم الجاري في مختلف البطولات مع ليفربول في 30 مباراة.
video:1
محمد صلاح يدرك التعادل سريعاً ويشعل اللقاء 🔥🔥🔥#الدوري_الإنجليزي | #وولفرهامبتون | #ليفربول pic.twitter.com/Tk91y3OwO9— beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 3, 2026
نرشح لكم
فان دايك: كنا سيئين أمام ولفرهامبتون سلوت: من الجيد أننا سنواجه ولفرهامبتون مرة أخرى بعد أيام إيفرتون يزيد أوجاع بيرنلي ويواصل تقدمه في جدول الدوري الإنجليزي هدف صلاح لا يكفي.. ولفرهامبتون "الأخير" يحقق أكبر مفاجآت الدوري ويهزم ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي – ولفرهامبتون (2)-(1) ليفربول.. خسارة رفاق صلاح تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ولفرهامبتون مزراوي: كاريك يعرف كيف تسير الأمور في مانشستر دياز: أشعر أنني أتحسن دائما.. وعلينا التكيف مع الكرات الثابتة